HBO показав перший кадр зі зйомок серіалу про Гаррі Поттера

Телеканал HBO вперше показав, як виглядатиме новий серіал про Гаррі Поттера. На знімку — 11-річний шотландський актор Домінік Маклафлін у ролі Гаррі, одягнений у форму Гоґвортсу з фірмовими окулярами та знаменитим шрамом на лобі.

Про це повідомили у офіційному акаунті Instagram HBO.

Гаррі Поттер повертається: HBO розпочав зйомки нового серіалу

— Новий серіал. Першокурсники, виходьте вперед. Оригінальна серія про Гаррі Поттера від HBO вже у виробництві. Фото одразу викликало захоплення серед фанатів, які назвали актора ідеальним вибором для ролі, — прокоментували у НВО.

Особливу увагу привернув колір очей Маклафліна — зелений, як у героя в романах Дж. К. Роулінг, на відміну від синіх очей Деніела Редкліффа у фільмах.

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Домінік — молодий актор, для якого ця роль стала лише другою великою телевізійною роботою. Раніше він знімався у сімейному фільмі Grow, який вийде у 2025 році.

Головні ролі Герміони та Рона виконають Арабелла Стентон і Аластейр Стаут. Також у серіалі знімуться Нік Фрост (Геґрід), Паапа Ессідю (Снейп), Джон Літгоу (Дамблдор), Джанет МакТір (Макґонеґел), Локс Пратт (Драко), Кетрін Паркінсон (Моллі Візлі), Бел Паулі та Деніел Рігбі (Петунія і Вернон Дурслі), а також Сієнна Муса, Алессія Леоні, Лео Ерлі та Берті Карвел.

Серіал буде екранізацією семи романів Роулінг — кожен сезон присвячений окремій книзі. Проєкт розрахований приблизно на 10 років і транслюватиметься на HBO Max. Очікується, що прем’єра відбудеться у 2026 році.

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