CEO Astronomer ушел с должности после вирусного видео на концерте Coldplay

Генеральный директор технологической компании Astronomer Энди Байрон подал в отставку после скандального инцидента на концерте Coldplay в Бостоне, где его зафиксировали на камере поцелуя с руководительницей HR-отдела Кристин Кебот.

Об этом сообщает CNN.

Скандал в Astronomer: гендиректор подал в отставку после поцелуя на камеру

50-летнего Байрона вместе с Кебот заметили в объятиях и поцелуях, что стало вирусным моментом концерта.

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— О, посмотрите на этих двоих! Или у них роман, или они просто очень застенчивые, — пошутил со сцены фронтмен группы Крис Мартин.

Скандал спровоцировал волну обсуждений, ведь оба участника инцидента находятся в браке. Кебот замужем за CEO компании Privateer Rum, а Байрон — за Меган Байрон, которая уже удалила его фамилию из своих соцсетей.

В пятницу, 25 июля, Байрон взял отпуск, а на следующий день компания объявила о его отставке.

— От наших руководителей ожидается высокий стандарт поведения. В данном случае он не был соблюден. Энди Байрон подал в отставку, совет ее принял, — говорится в заявление Astronomer.

Временным CEO назначен соучредитель и директор по продуктам Пит ДеДжой. В компании подчеркнули, что несмотря на резонанс, команда продолжает работать над развитием продукта и поддержкой клиентов.

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