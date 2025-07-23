Энн Хетэуэй показала первые кадры со съемок Дьявол носит Prada 2

Американская актриса Энн Хэтэуэй показалась на съемках второй части культовой комедийной драмы Дьявол носит Prada. В продолжении фильма звезда вернется к своей героине Энди Сакс.

Энн Хэтэуэй на съемках Дьявол носит Prada 2

На личной странице в Instagram актриса поделилась фотографией, на которой позирует в черном костюме в полоску, состоящем из брюк и жилетки. Свой образ Хэтэуэй дополнила ботинками с острым носком и аксессуарами.

— Энди Сакс 2025, — подписала снимок актриса.

Также в сети появились фото Энн Хэтэуэй в другом образе — в ярком длинном сарафане и с панамкой на голове.

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Актрису сфотографировали с чемоданом и дорожной сумкой. На чехле для одежды можно увидеть надпись Runway — это название журнала, в котором героиня Хэтэуэй работала в первом фильме Дьявол носит Prada.

Anne Hathaway is seen filming scenes for ‘The Devil Wears Prada 2’ in New York City. pic.twitter.com/RbSVlPL3ae — ???? (@metgalacrave) 21 июля 2025 г.

Кроме этого, следующей весной зрители увидят на экранах Энн Хэтэуэй в джинсовом комбинезоне, сандалиях от Chanel и с сумочкой от Valentino.

Anne Hathaway замечена на съемках фильма “Дьявол носит Prada 2” в Нью-Йорке. pic.twitter.com/wfbtJxvwng — ???? (@metgalacrave) 21 июля 2025 года

Напомним, что фильм Дьявол носит Prada 2 выйдет на экраны 1 мая 2026 года. Кроме Энн Хэтэуэй, к своим ролям вернутся Мерил Стрип, Эмили Блант и Стэнли Туччи.

К актерскому составу присоединится Кеннет Брана, который сыграет мужа Миранды Пристли (Мерил Стрип). Детали сюжета сиквела Дьявол носит Prada пока не раскрывают.

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