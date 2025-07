Энн Хетэуэй показала первые кадры со съемок Дьявол носит Prada 2

Американская актриса Энн Хэтэуэй показалась на съемках второй части культовой комедийной драмы Дьявол носит Prada. В продолжении фильма звезда вернется к своей героине Энди Сакс.

На личной странице в Instagram актриса поделилась фотографией, на которой позирует в черном костюме в полоску, состоящем из брюк и жилетки. Свой образ Хэтэуэй дополнила ботинками с острым носком и аксессуарами.

Также в сети появились фото Энн Хэтэуэй в другом образе — в ярком длинном сарафане и с панамкой на голове.

Актрису сфотографировали с чемоданом и дорожной сумкой. На чехле для одежды можно увидеть надпись Runway — это название журнала, в котором героиня Хэтэуэй работала в первом фильме Дьявол носит Prada.

Anne Hathaway is seen filming scenes for ‘The Devil Wears Prada 2’ in New York City. pic.twitter.com/RbSVlPL3ae

— ???? (@metgalacrave) 21 июля 2025 г.