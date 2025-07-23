Укр Рус
Укр Рус
Популярные
Выплаты ко Дню Независимости пенсионерам: кто и сколько получит в 2025 году
Актриса театра Франко Анастасия Добрынина преждевременно ушла из жизни
Старшая дочь Поляковой вышла замуж: кто стал избранником
Усик – Дюбуа 2: текстовая онлайн-трансляция боя
Как принимали Декларацию о государственном суверенитете Украины
Валентина Чорна, редактор раздела Стиль жизни
3 мин.

Энн Хетэуэй показала первые кадры со съемок Дьявол носит Prada 2

Енн Гетевей
Фото: Getty Images

Американская актриса Энн Хэтэуэй показалась на съемках второй части культовой комедийной драмы Дьявол носит Prada. В продолжении фильма звезда вернется к своей героине Энди Сакс.

Энн Хэтэуэй на съемках Дьявол носит Prada 2

На личной странице в Instagram актриса поделилась фотографией, на которой позирует в черном костюме в полоску, состоящем из брюк и жилетки. Свой образ Хэтэуэй дополнила ботинками с острым носком и аксессуарами.

— Энди Сакс 2025, — подписала снимок актриса.

Также в сети появились фото Энн Хэтэуэй в другом образе — в ярком длинном сарафане и с панамкой на голове.

Сейчас смотрят

Актрису сфотографировали с чемоданом и дорожной сумкой. На чехле для одежды можно увидеть надпись Runway — это название журнала, в котором героиня Хэтэуэй работала в первом фильме Дьявол носит Prada.

Кроме этого, следующей весной зрители увидят на экранах Энн Хэтэуэй в джинсовом комбинезоне, сандалиях от Chanel и с сумочкой от Valentino.

Напомним, что фильм Дьявол носит Prada 2 выйдет на экраны 1 мая 2026 года. Кроме Энн Хэтэуэй, к своим ролям вернутся Мерил Стрип, Эмили Блант и Стэнли Туччи.

К актерскому составу присоединится Кеннет Брана, который сыграет мужа Миранды Пристли (Мерил Стрип). Детали сюжета сиквела Дьявол носит Prada пока не раскрывают.

Читайте также
HBO показал первый кадр со съемок сериала о Гарри Поттере
серіал Гаррі Поттер

Связанные темы:

Енн Гетевей
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь