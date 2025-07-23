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Валентина Чорна, редакторка розділу Стиль життя
3 хв.

Енн Гетевей показала перші кадри зі зйомок Диявол носить Prada 2

Енн Гетевей
Фото: Getty Images

Американська акторка Енн Гетевей показалася на зйомках другої частини культової комедійної драми Диявол носить Prada. У продовженні фільму зірка повернеться до своєї героїні Енді Сакс.

Енн Гетевей на зйомках Диявол носить Prada 2

На особистій сторінці в Instagram акторка поділилася світлиною, на якій позує у чорному костюмі в смужку, що складається зі штанів і жилетки. Свій образ Гетевей доповнила черевиками з гострим носком і аксесуарами.

– Енді Сакс 2025, – підписала знімок акторка.

Також у мережі з’явилися фото Енн Гетевей в іншому образі – у яскравому довгому сарафані і з панамкою на голові.

Зараз дивляться

Акторку сфотографували з валізою та дорожньою сумкою. На чохлі для одягу можна побачити надпис Runway – це назва журналу, в якому героїня Гетевей працювала у першому фільмі Диявол носить Prada.

Окрім цього, наступної весни глядачі побачать на екранах Енн Гетевей у джинсовому комбінезоні, сандалях від Chanel та із сумочкою від Valentino.

Нагадаємо, що фільм Диявол носить Prada 2 вийде на екрани 1 травня 2026 року. Окрім Енн Гетевей, до своїх ролей повернуться Меріл Стріп, Емілі Блант і Стенлі Туччі.

До акторського складу приєднається Кеннет Брана, який зіграє чоловіка Міранди Прістлі (Меріл Стріп). Деталі сюжету сиквела Диявол носить Prada поки не розкривають.

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