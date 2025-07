Енн Гетевей показала перші кадри зі зйомок Диявол носить Prada 2

Американська акторка Енн Гетевей показалася на зйомках другої частини культової комедійної драми Диявол носить Prada. У продовженні фільму зірка повернеться до своєї героїні Енді Сакс.

На особистій сторінці в Instagram акторка поділилася світлиною, на якій позує у чорному костюмі в смужку, що складається зі штанів і жилетки. Свій образ Гетевей доповнила черевиками з гострим носком і аксесуарами.

Також у мережі з’явилися фото Енн Гетевей в іншому образі – у яскравому довгому сарафані і з панамкою на голові.

Акторку сфотографували з валізою та дорожньою сумкою. На чохлі для одягу можна побачити надпис Runway – це назва журналу, в якому героїня Гетевей працювала у першому фільмі Диявол носить Prada.

Anne Hathaway is seen filming scenes for ‘The Devil Wears Prada 2’ in New York City. pic.twitter.com/RbSVlPL3ae

Окрім цього, наступної весни глядачі побачать на екранах Енн Гетевей у джинсовому комбінезоні, сандалях від Chanel та із сумочкою від Valentino.

Anne Hathaway seen on the set of “Devil Wears Prada 2” in New York City. pic.twitter.com/wfbtJxvwng

— ???? (@metgalacrave) July 21, 2025