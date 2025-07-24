Для спасения Озборна отправили вертолет: как медики боролись за жизнь звезды

Врачи несколько часов боролись за жизнь легендарного музыканта Оззи Осборна. Для этого в 10:30 утра к поместью музыканта в Чалфонт-Сент-Джайлс прибыл вертолет скорой медицинской помощи.

Как врачи спасали Оззи Осборна

Медики пытались спасти певца в течение двух часов, но эти усилия не дали результата. Местные жители рассказали, что сразу заподозрили что-то серьезное, когда увидели вертолет.

– Мы обеспокоились, что это может быть для него, потому что знали, что у него были проблемы со здоровьем, – сказал один из соседей Оззи.

Семья Осборна сообщила о смерти звезды хэви-метала во вторник, 22 июля. В заявлении отмечается, что музыкант ушел из жизни “в окружении семьи и любви”. Представители близких пока не прокомментировали обстоятельства смерти, а ее причина официально не разглашается.

Сейчас смотрят

Чем болел Оззи Осборн

Основатель Black Sabbath имел многочисленные проблемы со здоровьем, в частности болел паркинсонизмом, а его подвижность ограничили падения в 2003 и 2019 годах.

В 2023 году Оззи объявил о завершении гастрольной деятельности, но еще в начале июля успел выступить вместе с бывшими участниками Black Sabbath Тони Айомми, Биллом Уордом и Гизером Батлером.

У Оззи Осборна остались жена Шерон Осборн и шестеро детей. Трое из них появились на свет от его первого брака с Тельмой Райли.

Источник : Daily Mail

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.