Для порятунку Озборна відправляли гелікоптер: як медики боролися за життя зірки

Лікарі кілька годин боролися за життя легендарного музиканта Оззі Осборна. Заради цього до маєтку музиканта в Чалфонт-Сент-Джайлс о 10:30 ранку прибув гелікоптер екстреної медичної допомоги.

Як лікарі рятували Оззі Осборна

Медики намагалися врятувати співака протягом двох годин, але ці зусилля не дали результату. Місцеві жителі розповіли, що одразу запідозрили щось серйозне, коли побачили гвинтокрил.

–Ми занепокоїлися, що це може бути для нього, бо знали, що він мав проблеми зі здоров’ям, – сказав один із сусідів Оззі.

Родина Осборна повідомила про смерть зірки хеві-металу у вівторок, 22 липня. У заяві зазначається, що музикант пішов із життя “в оточенні родини й любові”. Представники близьких поки що не прокоментували обставини смерті, а її причину офіційно не розголошено.

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На що хворів Оззі Осборн

Засновник Black Sabbath мав численні проблеми зі здоров’ям, зокрема хворів на Паркінсона, а його рухливість обмежили падіння у 2003 і 2019 роках.

У 2023 році Оззі оголосив про завершення гастрольної діяльності, але ще на початку цього липня встиг виступити разом із колишніми учасниками Black Sabbath Тоні Айоммі, Біллом Вордом і Ґізером Батлером.

В Оззі Осборна залишилася дружина Шерон Осборн та шестеро дітей. Троє з них зʼявилися на світ від його першого шлюбу з Тельмою Райлі.

Джерело : Daily Mail

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