К годовщине брака: Лана Дель Рей впервые поделилась фото со свадьбы

Певица Лана Дель Рей опубликовала трогательный кадр со своей свадьбы с Джереми Дюфреном, которая состоялась в сентябре 2024 года. Несмотря на то, что до годовщины еще почти месяц, артистка уже начала делиться воспоминаниями об этом дне.

Лана Дель Рей впервые показала свадебное фото

На фотографии, опубликованной в Instagram, Дель Рей запечатлена вместе с мужем во время церемонии. Пара стоит у алтаря, держась за руки и глядя друг другу в глаза. Фото сделано при приглушенном свете.

– Пусть 12 ангелов будут с тобой, пока ты проповедуешь, – подписала фотографию Лана.

В кадре также присутствует только один гость – пастор Джуда Смит из церкви Churchome. Лана отметила его в публикации вместе с женой Челси. В комментариях к посту она поблагодарила Смита за поддержку.

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Свадьба Ланы Дель Рей

Церемония состоялась 26 сентября 2024 года в городе Дез-Альмандес, штат Луизиана.

Празднование прошло в том же болотистом регионе, где Джереми Дюфрен работает капитаном лодок во время туристических экскурсий. Именно здесь, по словам источника, пара и познакомилась.

– Это была красивая, спокойная и семейная свадьба. В центре была только их история любви, – отметил инсайдер.

О романе между Ланой Дель Рей и Джереми Дюфреном заговорили в августе 2024 года. Тогда пользователь Reddit опубликовал их совместное фото с обеда в Лондоне.

В то же время впервые певица упомянула о Джереми еще в 2019 году, когда опубликовала фото капитана из Луизианы на Facebook. Впрочем, тогда их не связывали романтические отношения.

Как рассказали источники из окружения пары, отношения Дель Рей и Дюфрена стали неожиданностью даже для ее ближайших друзей, однако те надеялись, что она все-таки выйдет замуж.

Источник : People

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