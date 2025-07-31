До річниці шлюбу: Лана Дель Рей вперше поділилася фото з весілля

Співачка Лана Дель Рей опублікувала зворушливий кадр зі свого весілля з Джеремі Дюфреном, яке відбулося у вересні 2024 року. Попри те, що до річниці ще майже місяць, артистка вже почала ділитися спогадами з того дня.

Лана Дель Рей вперше показала весільне фото

На світлині, опублікованій в Instagram, Дель Рей зображена разом із чоловіком під час церемонії. Пара стоїть біля вівтаря, тримаючись за руки й дивлячись одне одному в очі. Фото зроблено в приглушеному світлі.

– Нехай 12 ангелів будуть з тобою, поки ти проповідуєш, – підписала світлину Лана.

У кадрі також присутній лише один гість — пастор Джуда Сміт з церкви Churchome. Лана позначила його в публікації разом із дружиною Челсі. В коментарях до допису вона подякувала Сміту за підтримку.

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Весілля Лани Дель Рей

Церемонія відбулася 26 вересня 2024 року в місті Дез-Альмандес, штат Луїзіана.

Святкування відбулося в тому ж болотистому регіоні, де Джеремі Дюфрен працює капітаном човнів під час туристичних екскурсій. Саме тут, за словами джерела, пара і познайомилася.

– Це було красиве, спокійне й родинне весілля. У центрі була лише їхня історія кохання, — зазначив інсайдер.

Про роман між Ланою Дель Рей та Джеремі Дюфреном заговорили у серпні 2024 року. Тоді користувач Reddit опублікував їхнє спільне фото з обіду в Лондоні.

Водночас уперше співачка згадала про Джеремі ще у 2019 році, коли опублікувала фото капітана з Луїзіани на Facebook. Втім, тоді їх не пов’язували романтичні стосунки.

Як розповіли джерела з оточення пари, стосунки Дель Рей та Дюфрена стали несподіванкою навіть для її найближчих друзів, однак ті сподівалися, що вона таки вийде заміж.

Джерело : People

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