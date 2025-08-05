Безгранично влюбленный: Пономарев высказался о своем третьем браке

Артист Александр Пономарев раскрыл подробности личной жизни и признался, действительно ли женился в третий раз.

Пономарев об отношениях

В начале этого года ведущий Юрий Горбунов, который дружит с артистом, заявил в интервью, что Пономарев находится в третьем браке, а со своей избранницей он вместе уже более 10 лет.

Александр впервые прокомментировал слова друга, отметив, что официально он пока не женат. Однако певец действительно влюблен и находится в длительных отношениях.

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— Официально я пока не женат, поэтому получается, что Юра Горбунов вам соврал. Но это ни о чем не говорит. Да, действительно, у меня есть отношения. Они длятся несколько лет. Да, я безгранично влюблен, причем всегда. Но моя личная жизнь пусть остается только моей, — сказал Пономарев.

По словам 51-летнего артиста, он не хочет афишировать личную жизнь, поскольку уже имел такой опыт в предыдущих отношениях. На вопрос, планирует ли Пономарев снова официально заключить брак, он ответил: Жду окончания войны и женюсь сразу.

По данным СМИ, избранницей певца является его концертный директор по имени София. Девушка моложе Александра на 17 лет, и они якобы живут вместе в доме артиста в Киеве. Сам Пономарев о своей возлюбленной публично не рассказывает.

Фото: Александр Пономарев

Источник : ТСН, ТСН

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