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Безмежно закоханий: Пономарьов висловився про свій третій шлюб

Олександр Пономарьов

Артист Олександр Пономарьов розкрив подробиці особистого життя та зізнався, чи дійсно одружився втретє.

Пономарьов про стосунки

На початку цього року ведучий Юрій Горбунов, який товаришує з артистом, заявив в інтерв’ю, що Пономарьов перебуває у третьому шлюбі, а зі своєю обраницею він разом вже понад 10 років.

Олександр вперше прокоментував слова друга, зазначивши, що офіційно він поки що не одружений. Однак співак дійсно закоханий і перебуває у тривалих стосунках.

Зараз дивляться

– Офіційно я поки що не одружений, тому виходить, Юра Горбунов вам збрехав. Але це ні про що не говорить. Так, дійсно, в мене є стосунки. Вони тривають декілька років. Так, я безмежно закоханий, причому завжди. Але моє особисте життя нехай залишається тільки моїм, – сказав Пономарьов.

За словами 51-річного артиста, він не хоче афішувати особисте життя, оскільки вже мав такий досвід у попередніх стосунках. На запитання, чи планує Пономарьов знову офіційно укласти шлюб, він відповів: Чекаю на закінчення війни і одружуся одразу.

За даними ЗМІ, обраницею співака є його концертна директорка на ім’я Софія. Дівчина молодша за Олександра на 17 років, і вони нібито живуть разом у будинку артиста в Києві. Сам Пономарьов про свою кохану публічно не розповідає.

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Фото: Олександр Пономарьов

Джерело: ТСН, ТСН

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Олександр Пономарьов
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