Семь раз ударили ножом в спину: Эктор впервые рассказал, как едва не погиб в Колумбии

Судья кулинарного шоу МастерШеф Эктор Хименес-Браво впервые рассказал, как едва не погиб в родной Колумбии и почему решил уехать оттуда.

В интервью Маше Ефросининой шеф-повар признался, что его жизнь была непростой. Он жил в колумбийском городе Медельин в разгар войны Пабло Эскобара.

Эктор о нападении в Колумбии

— Меня похищали. Меня пытали. К сожалению, это не моя первая война. Но буду ли я использовать это как повод сказать: я уже настрадался, теперь буду жить для себя, не буду помогать Украине? Нет, наоборот, потому что именно поэтому я понимаю боль, которую мы все сейчас переживаем. Потому что я это уже проходил. Потому что меня пытали. Меня бросили умирать на обочине в Колумбии, — рассказал шеф-повар.

Эктор говорит, что жизнь в Медальине была похожа на жизнь в Украине сейчас. Утром люди просыпались, собирались на работу, но не знали, вернутся ли домой.

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В 22 года шеф-повар открыл свой первый бизнес — кулинарную школу. Он начал сотрудничать с Ассоциацией ресторанов Медальина, благодаря чему получил помещение, где мог проводить занятия. Это стало причиной преследований и угроз со стороны партизан, которые требовали деньги у бизнесменов.

— Меня похитили не из-за политических взглядов или поддержки кого-то из политиков. Нет, я просто был молодым человеком с идеями, который пытался построить свое дело. Кто-то подумал, что я зарабатываю много денег. Начались угрозы. В полицию не пойдешь, потому что это происходило постоянно и везде. Ты не понимал, прекратятся ли эти угрозы или нет, — отметил он.

По словам Эктора, его схватили и жестоко избили прямо посреди улицы, когда он шел на работу.

— Меня семь раз ударили ножом в спину. Меня избивали очень жестоко. Следующее, что я помню, я очнулся в больнице. Я не понимал, что произошло. Врачи сказали: тебя нашел таксист на обочине дороги. В госпитале была полиция, рядом была семья. Я никогда об этом не говорил публично. Но именно из-за этого я покинул Колумбию, — поделился Эктор, отметив, что после этого он уехал в Канаду как политический беженец.

Источник : Маша Ефросинина

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