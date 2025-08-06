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Сім разів вдарили ножем у спину: Ектор вперше розповів, як ледь не загинув у Колумбії

Ектор Хіменес-Браво
Фото: Ектор Хіменес-Браво

Суддя кулінарного шоу МастерШеф Ектор Хіменес-Браво вперше розповів, як ледь не загинув в рідній Колумбії та чому вирішив поїхати звідти.

В інтерв’ю Маші Єфросиніній шеф-кухар зізнався, що його життя було непростим. Він жив у колумбійському місті Медельїн у розпал війни Пабло Ескобара.

Ектор про напад в Колумбії

– Мене викрадали. Мене катували. На жаль, це не перша моя війна. Але чи використаю я це як привід сказати: Я вже настраждався, тепер поживу для себе, не допомагатиму Україні? Ні, навпаки, бо саме тому я розумію біль, який ми всі зараз переживаємо. Бо я це вже проходив. Бо мене катували. Мене кинули помирати на узбіччі в Колумбії, – розповів шеф-кухар.

Ектор каже, що життя в Медальїні було схожим на життя в Україні зараз. Вранці люди прокидалися, збиралися на роботу, але не знали, чи повернуться додому.

Зараз дивляться

У 22 роки шеф-кухар відкрив свій перший бізнес – кулінарну школу. Він почав співпрацювати з Асоціацією ресторанів Медальїна, завдяки чому отримав приміщення, де міг проводити заняття. Це стало причиною переслідувань і погроз з боку партизанів, які вимагали гроші у бізнесів.

– Мене викрали не через політичні погляди чи через підтримку когось із політиків. Ні, я просто був молодою людиною з ідеями, яка намагалася побудувати свою справу. Хтось подумав, що я заробляю багато грошей. Почалися погрози. У поліцію не підеш, бо це відбувалося постійно і всюди. Ти не розумів, припиняться ці погрози чи ні, – зазначив він.

За словами Ектора, його схопили і жорстоко побили прямо посеред вулиці, коли він йшов на роботу.

– Мене сім разів вдарили ножем у спину. Мене били дуже жорстоко. Наступне, що я пам’ятаю, я прокинувся в лікарні. Я не розумів, що сталося. Лікарі сказали: Тебе знайшов таксист на узбіччі дороги. В госпіталі була поліція, поряд була родина. Я ніколи про це не говорив публічно. Але саме через це я покинув Колумбію, – поділився Ектор, зазначивши, що після цього він поїхав до Канади як політичний біженець.

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Джерело: Маша Єфросиніна

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