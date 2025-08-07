Мэтью Макконахи мог сыграть главную роль в Титанике: как актер провалил кастинг

Звезда Интерстеллара Мэттью Макконахи мог сыграть Джека Доусона в культовом фильме Титаник. Однако он упустил свой шанс из-за отказа выполнить простую просьбу режиссера Джеймса Кэмерона.

Об этом говорится в посмертной книге продюсера фильма Джона Лендау.

Почему Макконахи не стал Джеком Доусоном

По словам Лендау, Макконахи проходил пробы вместе с Кейт Уинслет, которая уже тогда была фавориткой на роль Роуз.

Сейчас смотрят

– Мы пригласили его на сцену с Кейт. Нужно проверить химию, не только то, как они выглядят в кадре, но и как взаимодействуют, – написал продюсер.

Актер произвел впечатление своей харизмой, однако говорил с южным акцентом, свойственным его родному Техасу. Режиссер Титаника Джеймс Кэмерон похвалил звезду, но попросил повторить сцену уже без акцента. Однако Макконахи отказался.

– Нет. Получилось довольно хорошо. Спасибо, – якобы ответил актер, потеряв одну из самых известных ролей в кинематографе.

В конце концов, роль Джека получил Леонардо Ди Каприо, хотя и он сначала отнесся к кастингу легкомысленно. В 2022 году Кэмерон в интервью GQ вспоминал, что актер отказался читать сценарий во время проб с Кейт Уинслет.

Тогда Кэмерон прямо заявил, что тогда Лео роль не получит. Тот прислушался, прочитал текст и поразил всех своей игрой.

– Кейт просто засияла… Как будто облака рассеялись, и луч солнца осветил Джека. Я подумал: “Ну, вот, это наш парень”, – вспомнил режиссер.

Источник : PageSix

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.