Метью Макконагі міг зіграти головну роль у Титаніку: як актор завалив кастинг

Зірка Інтерстеллара Метью Макконагі міг зіграти Джека Доусона у культовому фільмі Титанік. Однак він втратив шанс через відмову виконати просте прохання режисера Джеймса Кемерона.

Про це йдеться у посмертній книзі продюсера стрічки Джона Лендау.

Чому Макконагі не став Джеком Доусоном

За словами Лендау, Макконагі проходив проби разом із Кейт Вінслет, яка вже тоді була фавориткою на роль Роуз.

– Ми запросили його на сцену з Кейт. Треба перевірити хімію, не лише те, який вигляд вони мають у кадрі, а й як взаємодіють, – написав продюсер.

Актор справив враження своєю харизмою, проте говорив із південним акцентом, властивим його рідному Техасу. Режисер Титаніка Джеймс Кемерон похвалив зірку, але попросив повторити сцену вже без акценту. Однак, Макконагі відмовився.

– Ні. Вийшло доволі добре. Дякую, – нібито відповів актор, втративши одну з найвідоміших ролей у кінематографі.

Зрештою, роль Джека отримав Леонардо Ді Капріо, хоча й він спочатку поставився до кастингу легковажно. У 2022 році Кемерон в інтерв’ю GQ згадував, що актор відмовився читати сценарій під час проб із Кейт Вінслет.

Тоді Кемерон прямо заявив, що тоді Лео роль не отримає. Той дослухався, прочитав текст і вразив усіх своєю грою.

– Кейт просто засяяла… Наче хмари розійшлися, і промінь сонця освітив Джека. Я подумав: “Ну, от, це наш хлопець, – згадав режисер.

