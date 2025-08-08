Убийственные вороны, домашний зомби и новые тайны: рецензия на первую часть Уэнсдей 2

После трех лет ожидания на Netflix вышла первая часть второго сезона сериала Уэнсдей, где центральной героиней является дочь Мортиции и Гомеса Адамсов.

Учитывая успех первого сезона, второй решили выпустить двумя частями, что бесспорно является преступлением против поклонников истории о семье Адамсов. Первые четыре эпизода вышли 6 августа, а остальные четыре выйдут 3 сентября.

Если первый сезон снимали трое режиссеров – Джеймс Маршалл, Ганджа Монтейру и Тим Бертон, то второй полностью отдали в руки последнему, который является мастером готического фэнтези.

Что касается актерского состава, то он частично обновился новыми персонажами, но костяк – неизменен, включая антагонистов Мэрилин Торнхилл (Кристина Риччи) и Тайлера Галпина (Хантер Дуэн).

Исключением стало отсутствие Ксавье Торпа, которого сыграл Перси Хайнс Уайт. После анонимных обвинений в якобы сексуальном насилии в 2024 году стало известно, что актер не появится во втором сезоне.

Сюжет первой части Уэнсдей 2

В первой части второго сезона сериала Уэнсдей главная героиня в исполнении Дженны Ортеги возвращается в академию Нэвермор после довольно длительных летних каникул, за которые люди успели постареть на три года. Вот такая ирония.

После того, как она спасла школу от уничтожения с помощью Энид, Ксавье, Бьянки и Юджина, Уэнсдей стала невероятно популярной среди учеников. Однако девушку это не радует, а наоборот раздражает, ведь в придачу у нее появились еще и сталкеры.

Также обучение в Неверморе начинает брат Уэнсдей – Пагсли, который в общежитии становится соседом Юджина. Узнав одну из местных историй от Аякса о трупе в лесу, он нечаянно возвращает его к “жизни”. Так у Юджина и Пагсли появляется некое “домашнее животное” – зомби, которому они дали имя.

Параллельно в Иерихоне происходит несколько убийств, связанных с воронами, а также авианом, который ими руководит. Все это происходит пока Уэнсдей пытается контролировать свои экстрасенсорные способности: у нее появляется новый симптом – когда ей приходят видения, из глаз течет черная кровь.

Новым директором Невермора теперь является Барри Дорт (Стив Бушеми) вместо погибшей в конце первого сезона Ларисы Вимс (Гвендолин Кристи). Он ищет для заведения богатых спонсоров и хочет, чтобы одними из таких стали Мортиция и Гомес Адамсы, а также невероятно богатая мать Мортиции.

Что касается героя Ксавье Торпа, то его отправили в школу в Швейцарии из-за ложного обвинения в убийстве. На прощание он отправляет Уэнсдей письмо и собственноручно нарисованный рисунок с вороной с одним глазом.

Рецензия на Уэнсдей 2

Стилистически второй сезон Уэнсдей сохраняет атмосферу первого, как с точки зрения художественного оформления, так и в плане жестоких событий сериала. В то же время он более жуткий и почти лишенный романтичности, но с большей вовлеченностью в события сюжета всей семьи Адамсов.

Одной из изюминок второго сезона стала стоп-моушн анимация, когда речь шла об истории бывшего студента, ставшего легендой. Этот фрагмент стал прекрасным ностальгическим дополнением и своеобразным омажем ранним работам Бертона, в частности, Труп невесты.

В первой части Уэнсдей 2 есть многое, что понравится: от изысканных декораций до изящных костюмов. Это же касается и музыки, но все же первые четыре серии не смогли предложить что-то лучше танцевального номера под трек Goo Goo Muck группы The Cramps в исполнении Дженны Ортеги из первого сезона.

Актерская игра, особенно Дженни Ортеги, Стива Бушеми, Эммы Майерс (Энид), Эви Темплтон (новая героиня Агнес), Исаака Ордоньеса (Пагсли), Овена Пейнтера (зомби) и Фреда Армисена (дядя Фестер) – просто великолепна.

Также в сериале снялся Кристофер Ллойд, который сыграл дядю Фестера в культовой Семье Адамсов 1991 года. На этот раз он выступил в роли профессора, голова которого находится в банке, – это одновременно интригует и удивляет.

Единственным очевидным недостатком является то, что сезон разбит на две части. С традиционной точки зрения, четвертая серия является идеальным финалом середины сезона, но есть вероятность, что месяц ожидания может даже сыграть злую шутку.

Сюжеты сериалов с интригой и сложными таинственными деталями идеально подходят для формата так называемого телезапоя или binge-watching, поскольку они увлекают зрителей так, что те смотрят весь сезон за один раз. Это, в частности, стало одним из факторов успеха первого сезона Уэнсдей.

Теперь же зрители посмотрели половину истории и наткнулись на препятствие в виде месяца ожидания остальных эпизодов. Четвертая серия заканчивается сильным клиффхэнгером — когда сюжетная линия внезапно обрывается или когда происходит большой поворот сюжета, который остается неразрешенным. Поэтому такое решение очень разочаровывает, ведь этот сериал лучше всего смотреть за раз.

Уэнсдей – это не просто история об убийствах или монстрах, хотя обоих этих компонентов в ней предостаточно. Сериал уравновешивает эти мрачные элементы хорошо прописанными персонажами и интригами. Во втором сезоне так же хороший сценарий и сильная актерская игра, что обеспечивает необходимую порцию ужасов и мрака.

