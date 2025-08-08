Вбивчі круки, домашній зомбі та нові таємниці: рецензія на першу частину Венздей 2

Після трьох років очікування на Netflix вийшла перша частина другого сезону серіалу Венздей, де центральною персонажкою є донька Мортиції та Гомеса Адамсів.

З огляду на успіх першого сезону, другий вирішили випустити двома частинами, що, безперечно, є злочином проти шанувальників історії про сім’ю Адамсів. Перші чотири епізоди вийшли 6 серпня, а решта чотири вийдуть 3 вересня.

Якщо перший сезон знімали троє режисерів – Джеймс Маршалл, Ґанджа Монтейру та Тім Бертон, то другий повністю віддали в руки останньому, який є майстром готичного фентезі.

Щодо акторського складу, то він частково оновився новими персонажами, але кістяк – незмінний, включно з антагоністами Мерилін Торнгілл (Крістіна Річчі) та Тайлером Галпіном (Гантер Дуен).

Винятком стала відсутність Ксав’є Торпа, якого зіграв Персі Гайнс Вайт. Після анонімних звинувачень у нібито сексуальному насильстві у 2024 році стало відомо, що актор не з’явиться у другому сезоні.

Сюжет першої частини Венздей 2

У першій частині другого сезону серіалу Венздей головна героїня у виконанні Дженни Ортеги повертається до академії Невермор після досить тривалих літніх канікул, за які люди встигли постаріти на три роки. Ось така іронія.

Коли вона врятувала школу від знищення за допомогою Енід, Ксав’є, Б’янки та Юджина – Венздей стала неймовірно популярною серед учнів. Проте дівчину це не тішить, а навпаки, дратує, адже на додачу у неї з’явилися ще й сталкери.

Також навчання у Неверморі розпочинає брат Венздей – Паґслі, який у гуртожитку стає сусідом Юджина. Дізнавшись одну з місцевих історій від Аякса про труп у лісі, він ненавмисно повертає його до “життя”. Так у Юджина та Пагслі з’являється така собі “домашня тваринка” – зомбі, якому вони дали ім’я.

Паралельно у Єрихоні стається кілька вбивств, пов’язаних із воронами, а також авіаном, який ними керує. Все це відбувається, поки Венздей намагається контролювати свої екстрасенсорні здібності: у неї з’являється новий симптом – коли їй приходять видіння, з очей тече чорна кров.

Новим директором Невермора тепер є Баррі Дорт (Стів Бушемі) замість загиблої наприкінці першого сезону Лариси Вімс (Гвендолін Крісті). Він шукає для закладу багатих спонсорів, і хоче, щоб одними з таких стали Мортиція та Гомес Адамси, а також неймовірно заможна матір Мортиції.

Щодо героя Ксав’є Торпа, то його відправили до школи у Швейцарії через помилкове звинувачення у вбивстві. На прощання від надсилає Венздей лист і власноруч створений малюнок із вороною з одним оком.

Рецензія на Венздей 2 (перша частина)

Стилістично другий сезон Венздей зберігає атмосферу першого, як із погляду художнього оформлення, так і в плані жорстоких подій серіалу. Водночас він моторошніший і майже позбавлений романтичності, але з більшою залученістю до подій сюжету всієї сім’ї Адамсів.

Однією з родзинок у другому сезоні стала стоп-моушн анімація, коли йшлося про історію колишнього студента, який став легендою. Цей фрагмент став чудовим ностальгічним доповненням і своєрідним омажем ранніх робіт Бертона, зокрема Трупа нареченої.

У першій частині Венздей 2 є багато чого, що сподобається: від вишуканих декорацій до витончених костюмів. Це ж стосується й музики, але все ж перші чотири серії не змогли запропонувати щось краще за танцювальний номер під трек Goo Goo Muck гурту The Cramps у виконанні Дженни Ортеги з першого сезону.

Акторська гра, особливо Дженни Ортеги, Стіва Бушемі, Емми Маєрс (Енід), Еві Темплтон (нова героїня Агнес), Ісаака Ордоньеса (Паґслі), Овена Пейнтера (зомбі) та Фреда Армісена (дядько Фестер) – просто чудова.

Також у серіалі знявся Крістофер Ллойд, який зіграв дядечка Фестера у культовій Сімейці Адамсів 1991 року. Цього разу він виступив у ролі професора, голова якого зберігається у банці – це водночас інтригує і дивує.

Єдиним очевидним недоліком є те, що сезон розбито на дві частини. З традиційної точки зору, четверта серія є ідеальним фіналом середини сезону, але є ймовірність, що місяць очікування може навіть зіграти злий жарт.

Сюжети серіалів із інтригою та складними таємничими деталями ідеально підходять для формату так званого телезапою або binge-watching, оскільки вони захоплюють глядачів так, що ті дивляться весь сезон за один раз. Це, зокрема, стало одним із чинників успішності першого сезону Венздей.

Тепер же глядачі подивилися половину історії та наткнулися на перешкоду у вигляді місяця очікування решти епізодів. Четверта серія закінчується сильним кліфґенґером – коли сюжетна лінія раптово обривається або коли відбувається великий поворот сюжету, що залишається невирішеним. Тож таке рішення дуже розчаровує, адже цей серіал найкраще переглядати за один раз.

Венздей – це не просто історія про вбивства чи монстрів, хоча обох цих компонентів вдосталь. Серіал врівноважує ці темні елементи добре прописаними персонажами й інтригами. У другому сезоні так само хороший сценарій і сильна акторська гра, що забезпечує необхідну порцію страхіть і темряви.

