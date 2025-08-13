Не понимаю, почему украинцы туда пошли: посол в Польше о концерте Макса Коржа

Посол Украины в Польше Василий Боднар отреагировал на события, которые произошли во время концерта белорусского рэпера Макса Коржа в Варшаве в субботу, 9 августа. Дипломат раскритиковал украинцев, которые посетили выступление русскоязычного артиста.

По словам Боднара, он не понимает украинцев, которые пошли на Национальный стадион в Варшаве, чтобы послушать творчество русскоязычного Коржа.

— Концерт был на русском языке, а те, кто говорит на этом языке, сейчас убивают украинцев, ведут войну и уничтожают Украину, — сказал дипломат.

Посол подчеркнул, что граждане, нарушающие закон в Польше, должны нести ответственность в соответствии с местным законодательством.

Боднар выразил уверенность, что польские правоохранительные органы примут необходимые меры для наказания виновных. Также он добавил, что верховенство права является основой порядка в любой стране.

— Украинцы, которые, как и я, являются гостями в этой стране, должны соблюдать действующие в Польше законы. Тот, кто нарушает закон и традиции, и кому не хватает понимания и чувства социальной чувствительности, должен быть привлечен к ответственности, — сказал он.

Боднар предупредил, что подобные инциденты играют на руку России и могут ухудшить отношения между Киевом и Варшавой.

— Чем больше таких провокаций, тем больше это угрожает нашим двусторонним отношениям, а также негативно влияет на украинцев, проживающих в Польше, — отметил он.

По словам посла, лица, которые вели себя на концерте ненадлежащим образом, “приехали из других стран и не проживают постоянно в Польше”.

Что известно о столкновениях на концерте Коржа

Концерт Макса Коржа на Национальном стадионе в Варшаве 9 августа закончился массовыми беспорядками.

Во время выступления полиция задержала 109 человек за многочисленные правонарушения, а именно: хранение наркотиков, нападение на сотрудников службы безопасности, хранение и пронос пиротехники, а также незаконное проникновение на территорию массового мероприятия. Правоохранители оштрафовали 50 человек на общую сумму около 11 500 злотых.

Один из посетителей концерта развернул красно-черный флаг Украинской повстанческой армии, что возмутило польских политиков, ведь этот символ в соседней стране считается запрещенным и оскорбляющим национальную память.

Премьер Польши Дональд Туск заявил, что против 63 человек возбуждено производство о выезде из страны. Эти лица должны будут покинуть Польшу либо добровольно, либо под принуждением. Среди фигурантов 57 украинцев и шесть белорусов.

Источник: RMF24