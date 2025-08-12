Скандал вокруг Темляка: Украинская киноакадемия осудила действия актера

Украинская киноакадемия осудила насильственные действия актера и военнослужащего Константина Темляка, а также предложила выработать действенные механизмы реагирования на подобные случаи.

Реакция киноакадемии на скандал с Темляком

В Украинской киноакадемии заявили, что выступают за соблюдение профессионализма в сфере кино и аудиовизуального искусства, а любые проявления поведения, унижающие достоинство человека и нарушающие взаимоуважение, назвали “абсолютно недопустимыми”.

— Насильственные действия актера Константина Темляка, получившие широкую огласку в последние дни, стали еще одним напоминанием о важности личной ответственности каждого. Киноакадемия однозначно осуждает такие поступки как позорные, — говорится в сообщении.

Представители киноакадемии обратились ко всем участникам киноиндустрии с призывом “соблюдать профессиональную этику и гуманистические ценности, создавать безопасную и инклюзивную среду для творчества и общения, а также поддерживать друг друга в стремлении сохранить честь и достоинство украинского кино”.

Сейчас смотрят

— Украинская Киноакадемия будет и в дальнейшем работать над тем, чтобы принципы добропорядочности стали неотъемлемой частью повседневной практики нашего профессионального сообщества. Мы считаем необходимым инициировать публичные обсуждения этого вопроса на профессиональных площадках, чтобы сформировать общее видение и выработать действенные механизмы реагирования на подобные случаи, — говорится в заявлении.

Стоит отметить, что фильм «БожеВільні», в котором Темляк сыграл главную роль, получил 11 номинаций на Национальной кинопремии «Золотая дзига 2025». В частности, актер претендует на награду за лучшую мужскую роль. Уберут ли Темляка из номинации и какова будет дальнейшая судьба фильма — пока неясно.

БожеВільні — это историческая драма режиссера Дениса Тарасова, герои которой в 70-е годы ХХ века сталкиваются с изобретением тоталитарной советской системы — “карательной психиатрией”. Константин Темляк сыграл главного героя Андрея Довженко, который является собирательным образом свободолюбивого человека, попавшего в тиски КГБ.

Что известно о скандале с Темляком

Скандал вокруг актера разгорелся 8 августа после премьеры клипа Jerry Heil и Yarmak на трек З якого ти поверху неба?, в котором Константин Темляк снялся вместе со своей женой Анастасией Нестеренко.

Фотограф Анастасия Соловьева, которая ранее встречалась с актером, обвинила его в домашнем насилии и склонении несовершеннолетней к сексу. Девушка заявила, что во время их отношений Константин был зависим от алкоголя и наркотиков, применял физическую силу, контролировал ее действия, обвинял в изменах, запрещал публиковать обнаженные фото и общаться с другими мужчинами.

В подтверждение своих слов Анастасия опубликовала кадры с агрессивным поведением Темляка, фото и видео с синяками, скриншоты переписки. Также Соловьева заявила, что в 2023 году актер склонял к сексу 15-летнюю девушку.

Сам Темляк признал вину, отметив, что ему “очень стыдно за тот период” и он готов понести юридическую и моральную ответственность. Клип Jerry Heil и Yarmak с участием актера и его жены был удален из сети.

Фото: Константин Темляк

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.