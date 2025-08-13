Ужасно узнать правду: жена Темляка отреагировала на скандал вокруг актера
Жена актера Константина Темляка, которого обвинили в домашнем насилии и развращении несовершеннолетней, прокомментировала скандал вокруг мужа.
Жена Темляка сделала заявление
Актриса Анастасия Нестеренко заявила, что, к счастью, в ее отношениях с Константином Темляком не было ни физического, ни эмоционального абьюза. В то же время она призналась, что ужасно узнать правду о человеке, с которым планировала общее будущее.
— Ужасно ли быть жертвой абьюза в отношениях? Да. И женщины, и мужчины страдают от этого. В моих отношениях, к счастью, не было ни физического, ни эмоционального абьюза. Ужасно ли узнать неприятную правду о человеке, с которым планировал будущее? Да, — написала актриса.
Анастасия поблагодарила всех, кто поддержал ее и не остался в стороне в этот непростой период.
— Для меня это стало костылями, когда опора исчезла, — добавила актриса.
Стоит отметить, что это не первый комментарий Нестеренко по поводу скандала. После того как бывшая Темляка обвинила его в насилии, актриса заявила, что “не отвечает за слова и поступки другого человека”. Также она добавила, что узнала о Константине информацию, которая ее шокировала.
Напомним, что Анастасия Нестеренко и Константин Темляк поженились в Харькове в августе прошлого года. В апреле того же года актер мобилизовался в ВСУ.
Фото: Анастасия Нестеренко