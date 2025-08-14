Съемки Холостяка 14 приближаются к финалу: Цымбалюк показался с родными

Главный герой романтического реалити Холостяк 14 Тарас Цымбалюк показался вместе с семьей в родном городе Корсунь-Шевченковский.

Вероятно, актер знакомил родителей и старшую сестру с участницами шоу. Это свидетельствует о том, что съемки Холостяка уже на финальной стадии.

Цымбалюк встретился с родными

На личной странице в Instagram Тарас опубликовал снимки, на которых позирует вместе с мамой Татьяной, папой Василием и сестрой Ольгой, которая старше актера на восемь лет. Главный герой Холостяка 14 поблагодарил родных за поддержку в важный период своей жизни.

— Самые родные, спасибо, что поддержали меня в чрезвычайно важный момент моей жизни, — написал Тарас.

В свою очередь родная сестра Цымбалюка поделилась в сториз в Instagram кадрами со съемок реалити. Ольга показала, как ей наносят грим, а также подтвердила, что съемки Холостяка 14 уже действительно приближаются к финалу.

Отметим, что Тарас Цымбалюк родился в семье преподавателей. Его отец Василий – литературовед и историк. Мать Татьяна – филолог, преподаватель французского языка. Сестра актера Ольга в настоящее время проживает в Батуми, работает стилистом и моделью.

Премьера нового сезона Холостяка с Тарасом Цымбалюком состоится уже этой осенью на телеканале СТБ.

