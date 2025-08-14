Укр Рус
Валентина Чорна, редакторка розділу Стиль життя
3 хв.

Зйомки Холостяка 14 наближаються до фіналу: Цимбалюк показався з рідними

Тарас Цимбалюк
Фото: Тарас Цимбалюк

Головний герой романтичного реаліті Холостяк 14 Тарас Цимбалюк показався разом із сім’єю в рідному місті Корсунь-Шевченківський.

Ймовірно, актор знайомив батьків і старшу сестру з учасницями шоу. Це свідчить про те, що зйомки Холостяка вже на фінальній стадії.

Цимбалюк зустрівся з рідними

На особистій сторінці в Instagram Тарас опублікував знімки, на яких позує разом з мамою Тетяною, татом Василем і сестрою Ольгою, яка старша за актора на вісім років. Головний герой Холостяка 14 подякував рідним за підтримку у важливий період свого життя.

– Найрідніші, дякую, що підтримали мене у надзвичайно важливий момент мого життя, – написав Тарас.

Своєю чергою рідна сестра Цимбалюка поділилася у сториз в Instagram кадрами зі зйомок реаліті. Ольга показала, як їй наносять грим, а також підтвердила, що зйомки Холостяка 14 вже дійсно наближаються до фіналу.

Ольга Цимбалюк

Фото: Ольга Цимбалюк/Instagram

Зазначимо, що Тарас Цимбалюк народився у родині викладачів. Його батько Василь – літературознавець та історик. Мати Тетяна – філологиня, викладачка французької мови. Сестра актора Ольга нині проживає в Батумі, працює стилісткою та моделлю.

Прем’єра нового сезону Холостяка з Тарасом Цимбалюком відбудеться вже цієї осені на телеканалі СТБ.

