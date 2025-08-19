Кэти Перри и Джастин Трюдо так и не стали парой: инсайдеры рассказали почему

Главное Инсайдеры уверяют, что в отношениях Кэти Перри и Джастина Трюдо нет романтического подтекста.

Перри восстанавливается после разрыва с Орландо Блумом, а ее общение с Трюдо в последние недели значительно уменьшилось.

Слухи о романе между поп-звездой Кэти Перри и бывшим премьер-министром Канады Джастином Трюдо оказались преувеличением.

Инсайдеры подтверждают, что несмотря на совместный ужин в Монреале и появление политика на концерте певицы, их связь не переросла в отношения.

Романа между Перри и Трюдо не произошло

По словам близких к артистке источников, встреча в ресторане Le Violon 28 июля была “просто ужином”.

– Кэти не рассказывала друзьям, что это что-то большее. Она открытый человек, и если бы речь шла о романе, она бы не скрывала, — отметил источник.

После ужина, который вызвал волну обсуждений в прессе, Трюдо вместе с дочерью Эллой-Грейс посетил концерт Перри в Монреале.

Политик сидел на открытых трибунах возле сцены, где его легко могли увидеть фанаты. Он подпевал и танцевал под хиты Firework и Dark Horse. Однако, как утверждают осведомленные собеседники, о серьезных романтических намерениях между Кэти и Джастином речи не шло.

– Она не готова к новым отношениям после разрыва с Орландо Блумом. Сейчас главное – ее собственное восстановление, – отмечают источники.

По информации инсайдеров, в июле Кэти Перри и Джастин Трюдо активно переписывались, однако последние две недели их общение значительно сократилось.

Напомним, не так давно Кэти Перри официально рассталась со звездой Властелина колец Орландо Блумом, с которым воспитывает дочь. Джастин Трюдо также не в отношениях – он развелся с женой Софи в 2023 году после 18 лет брака.

Источник : Daily Mail

