От Ирландии за Оскар поборется украиноязычная лента, снятая под Одессой

Режиссер ленты – ирландец Гар О'Рурк, оператор – украинец Денис Мельник.

Фильм показывает жизнь санатория Куяльник возле Одессы во время войны.

Ирландия официально выдвинула украиноязычный документальный фильм Санаторий (Sanatorium) на премию Оскар в категории Лучший международный фильм.

Картину снимали в Украине в сотрудничестве с ирландскими и украинскими кинематографистами, сообщает отраслевой ресурс IFTN.

О чем фильм Санаторий

Фильм рассказывает о санатории Куяльник возле Одессы, где, несмотря на войну, люди продолжают отдыхать и лечиться.

Персонал старается создать атмосферу заботы и развлечений, а посетители ищут в этом месте силы для восстановления. Особенностью является использование целебных черных грязей, которым приписывают лечебные свойства.

Режиссером ленты стал ирландец Гар О’Рурк, оператором – украинец Денис Мельник. Ее мировая премьера состоялась весной 2025 года на фестивале CPH:DOX в Копенгагене.

Достижения фильма Санаторий

Картину также показали в Швейцарии, Шотландии, Австралии, на DocuDays UA и в Ирландии. На региональном фестивале Galway Film Fleadh лента получила награду в категории Лучший ирландский документальный фильм.

По мнению председателя Ирландской академии кино и телевидения Эйн Морарти, Санаторий представляет собой “чрезвычайно интересную и визуально мощную работу”.

Режиссер Гар О’Рурк добавил, что в фильме “стремился показать силу исцеления, стойкость сообщества и прежде всего – дух украинского народа во времена испытаний”.

Шорт-лист Оскара в категории Международный фильм объявят 16 декабря 2025 года, окончательных номинантов – 22 января 2026-го. Церемония вручения состоится в Лос-Анджелесе 15 марта 2026 года.

К слову, Украина в середине июля также начала отбор фильмов на Оскар-2026. Заявки принимались до 3 августа, поэтому теперь комитету предстоит выбрать представителя от нашей страны.

