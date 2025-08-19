Вылет в Украину под угрозой: у Шаманской украли в США деньги и документы

Ведущая Алина Шаманская заявила, что ее ограбили в Лас-Вегасе. Из-за этого ее вылет из США оказался под угрозой.

Шаманская о ограблении

В сториз в Instagram ведущая рассказала, что неприятный инцидент произошел во время концерта Backstreet Boys. В конце выступления Шаманская поняла, что у нее украли сумку. Там были все документы, деньги и микрофон.

— В конце концерта я поняла, что меня ограбили! В Лас-Вегасе у меня украли сумку с деньгами, около $2 тыс., всеми документами, включая загранпаспорт с визой США на 10 лет, микрофон, — поделилась Алина.

Блогер подчеркнула, что из-за потери загранпаспорта ее возвращение из США в Украину теперь под угрозой.

Шаманская очень расстроилась из-за этого, ведь у нее много планов, а также она хочет провести сына Артура после летних каникул в школу.

— Мой вылет из США в Украину под реальной угрозой! Ведь у меня нет паспорта! Я сильно соскучилась по сыну, должна провести его в школу на первый звонок. Да и съемки расписаны фактически ежедневно после возвращения, — написала Алина.

Теперь, чтобы вернуться в Украину, Шаманская должна поехать в консульство в Сан-Франциско с полицейским

рапортом о потере. Там ей выдадут временный документ, который позволит сесть на самолет и пересечь границу.

Но для этого Алине нужно купить новый билет в Турцию или Молдову. В Сан-Франциско блогерша планирует ехать на машине.

— Я должна была вернуться домой 26 августа, у меня расписаны съемки крупных проектов, договоренности, которые были согласованы еще полгода назад. Также подготовить сына к школе, провести его во второй класс, не говоря уже о том, как сильно я соскучилась. Съемки и монтаж на телевидении, участие в мероприятиях. Сейчас все это рушится. Но самое главное, что я жива и здорова. Потому что вчера могло случиться разное, — написала Алина.

