Укр Рус
Укр Рус
Популярные
Когда будут выплаты ко Дню Независимости в 2025 году ветеранам и пенсионерам
Таблица коэффициентов УЕФА: на каком месте Украина после третьего тура отбора
Некоторые получат отсрочку: поддержан закон о педагогах и соискателях образования
Забыли в принтере: на Аляске нашли документы с деталями саммита Трампа и Путина
Может ли РФ захватить Донецкую область: у ISW оценили шансы оккупантов
Валентина Чорна, редактор раздела Стиль жизни
4 мин.

Вылет в Украину под угрозой: у Шаманской украли в США деньги и документы

Аліна Шаманська
Фото: Алина Шаманская

Ведущая Алина Шаманская заявила, что ее ограбили в Лас-Вегасе. Из-за этого ее вылет из США оказался под угрозой.

Шаманская о ограблении

В сториз в Instagram ведущая рассказала, что неприятный инцидент произошел во время концерта Backstreet Boys. В конце выступления Шаманская поняла, что у нее украли сумку. Там были все документы, деньги и микрофон.

— В конце концерта я поняла, что меня ограбили! В Лас-Вегасе у меня украли сумку с деньгами, около $2  тыс., всеми документами, включая загранпаспорт с визой США на 10 лет, микрофон, — поделилась Алина.

Аліна Шаманська

Фото: Алина Шаманская/Instagram

Блогер подчеркнула, что из-за потери загранпаспорта ее возвращение из США в Украину теперь под угрозой.

Сейчас смотрят

Шаманская очень расстроилась из-за этого, ведь у нее много планов, а также она хочет провести сына Артура после летних каникул в школу.

— Мой вылет из США в Украину под реальной угрозой! Ведь у меня нет паспорта! Я сильно соскучилась по сыну, должна провести его в школу на первый звонок. Да и съемки расписаны фактически ежедневно после возвращения, — написала Алина.

Теперь, чтобы вернуться в Украину, Шаманская должна поехать в консульство в Сан-Франциско с полицейским
рапортом о потере. Там ей выдадут временный документ, который позволит сесть на самолет и пересечь границу.

Но для этого Алине нужно купить новый билет в Турцию или Молдову. В Сан-Франциско блогерша планирует ехать на машине.

— Я должна была вернуться домой 26 августа, у меня расписаны съемки крупных проектов, договоренности, которые были согласованы еще полгода назад. Также подготовить сына к школе, провести его во второй класс, не говоря уже о том, как сильно я соскучилась. Съемки и монтаж на телевидении, участие в мероприятиях. Сейчас все это рушится. Но самое главное, что я жива и здорова. Потому что вчера могло случиться разное, — написала Алина.

Читайте также
Дом Брэда Питта ограбили, пока актер был в турне
Бред Пітт

Связанные темы:

Алина ШаманскаяОграбление
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь