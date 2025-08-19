Виліт до України під загрозою: у Шаманської вкрали у США гроші й документи

Ведуча Аліна Шаманська заявила, що її пограбували у Лас-Вегасі. Через це виліт блогерки зі США опинився під загрозою.

Шаманська про пограбування

У сториз в Instagram ведуча розповіла, що неприємний інцидент стався під час концерту Backstreet Boys. Наприкінці виступу Шаманська зрозуміла, що у неї вкрали сумку. Там були усі документи, гроші та мікрофон.

– Наприкінці концерту я зрозуміла, що мене пограбували! У Лас-Вегасі в мене вкрали сумку з грошима, близько $2 тис., усіма документами, враховуючи закордонний паспорт із візою США на 10 років, мікрофон, – поділилася Аліна.

Блогерка наголосила, що через втрату закордонного паспорту її повернення зі США до України тепер під загрозою.

Шаманська неабияк засмутилася через це, адже має чимало планів, а також хоче провести сина Артура після літніх канікул до школи.

– Мій виліт зі США до України під реальною загрозою! Адже в мене немає паспорта! Я сильно скучила за сином, повинна провести його до школи на перший дзвоник. Та й зйомки розписані фактично щоденно після повернення, – написала Аліна.

