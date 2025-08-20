Мы так знакомимся с вами: Крис Мартин из Coldplay вступился за камеру для поцелуев

Главное Почему Крис Мартин решил не отказываться от kiss cam на концертах Coldplay.

Что случилось с участниками скандального видео, которое стало вирусным в сети.

Фронтмен группы Coldplay Крис Мартин заявил, что не планирует отказываться от традиционной kiss cam – камеры для поцелуев – на концертах.

Он так решил вопреки резонансному скандалу с бывшим CEO Astronomer Энди Байроном и экс-руководительницей отдела кадров компании Кристин Кабот.

Солист Coldplay вступился за kiss cam

Во время выступления в английском городе Халл в рамках мирового тура Music of the Spheres 48-летний музыкант обратился к зрителям с объяснением относительно интерактива с треком Jumbotron Song.

– Мы уже давно используем ее, и только вот это стало… так. Когда жизнь подбрасывает вам лимоны, нужно делать из них лимонад. Поэтому мы продолжим это делать, потому что именно так мы знакомимся с вами, – сказал Мартин со сцены.

Он также пошутил с фанатом, который посетил шоу в третий раз за три месяца, в том числе и “после той истории”. Конечно же, артист имел в виду момент, когда объятия Байрона и Кабот попали в камеру, а сами они быстро спрятались.

Жена Энди Байрона после этого удалила свою фамилию из Facebook, а впоследствии и сам аккаунт, уединившись в поместье за $2,4 млн. Реакция мужа Кристин Кабот на инцидент остается неизвестной. Зато известно, что Эндрю Кабот – бизнесмен и руководит компанией Privateer Rum.

После огласки Байрон и Кабот отстранили от работы в Astronomer, которая начала внутреннее расследование. Уже через сутки Энди Байрон подал в отставку, Кристин Кабот также вскоре покинула компанию. Ее заметили возле собственного дома без обручального кольца, соседи же Байрона назвали его поступок «отвратительным».

