Ми так знайомимося з вами: Кріс Мартін з Coldplay вступився за камеру для поцілунків

Що сталося з учасниками скандального відео, що завірусилося в мережі.

Фронтмен гурту Coldplay Кріс Мартін заявив, що не планує відмовлятися від традиційної kiss cam – камери для поцілунків – на концертах.

Він так вирішив попри резонансний скандал із колишнім CEO Astronomer Енді Байроном та ексочільницею відділу кадрів компанії Крістін Кабот.

Соліст Coldplay вступився за kiss cam

Під час виступу в англійському місті Галл у межах світового туру Music of the Spheres 48-річний музикант звернувся до глядачів із поясненням щодо інтерактиву із треком Jumbotron Song.

– Ми вже давно використовуємо її, і лишень от це стало… так. Коли життя підкидає вам лимони, треба робити з них лимонад. Тож ми продовжимо це робити, бо саме так ми знайомимося з вами, – сказав Мартін зі сцени.

Він також пожартував із фанатом, що відвідав шоу втретє за три місяці, в тому числі й “після тієї історії”. Звісно ж, артист мав на увазі момент, коли обійми Байрона та Кабот потрапили у камеру, а самі вони хутко сховалися.

Дружина Енді Байрона після цього видалила своє прізвище з Facebook, а згодом і сам акаунт, усамітнившись в маєтку за $2,4 млн. Реакція чоловіка Крістін Кабот на інцидент лишається невідомою. Зате відомо, що Ендрю Кабот – бізнесмен та керує компанією Privateer Rum.

Після розголосу Байрон та Кабот відсторонили від роботи в Astronomer, що почала внутрішнє розслідування. Вже за добу Енді Байрон подав у відставку, Крістін Кабот також невдовзі залишила компанію. Її помітили біля власного будинку без обручки, сусіди ж Байрона назвали його вчинок “огидним”.

Джерело : PageSix

