Никогда не нравились отношения с ней: Розовый рассказал об изменах жены

Комик и ветеран войны Виктор Розовый откровенно рассказал о изменах бывшей жене Ольге Мерзликиной и о том, как она о них узнала.

Пара находилась в отношениях около 13 лет, но в официальном браке прожила всего год. В мае 2025-го Ольга сообщила о разводе, заявив, что причиной стали измены Виктора.

Розовый о изменах жене

В интервью Рамини Эсхакзай Розовый признался, что трижды изменял жене. Впервые это произошло в 2019 году из-за того, что Ольга, по словам Виктора, не удовлетворяла его желания в интиме.

Два следующих случая произошли уже во время службы на фронте, когда Мерзликина отказывалась приезжать к мужу.

— У меня было три измены. Две — во время полномасштабной войны, потому что она (жена, — Ред.) не приезжала ко мне, а у меня башню срывало. Еще одна была в 2019 году. У нас была половая жизнь, которая мне не нравилась. И я в какой-то момент ей сказал, что хочу разнообразить нашу половую жизнь, я сказал конкретные вещи, которые я хочу. Она сказала: Нет, этого не будет, забудь. Я нашел человека, с которым это было, — рассказал Виктор.

Жена Розового узнала о изменах из его телефона. Это произошло после того, как военный получил ранение на фронте и находился в больнице. В телефоне Виктора Ольга увидела фото, а затем заявила, что знает о его поступках.

— Я понимал, что человек, на которого я мог бы положиться, сейчас может уйти от меня. И в тот момент я говорю: Я хочу быть с тобой. Ты хочешь уйти сейчас? Она говорит: Я подумаю, мне нужно все взвесить. Тогда я говорю: Ладно, я хочу, чтобы ты осталась со мной, но что ты хочешь? В ответ она говорит: Я хочу, чтобы ты купил мне квартиру. Я думаю, что в тот момент она уже поняла: это уже конец отношениям, просто на чуваке еще можно “поездить”. И я действительно сидел и искал варианты квартир, чтобы она меня типа простила или дала мне шанс, — сказал Розовый.

Виктор также заявил, что жена не заботилась о нем после тяжелого ранения. По словам ветерана, Ольга с собакой приходила к нему на час, а выхаживали его врачи и реабилитологи.

По словам Розового, он рад разводу с Мерзликиной, ведь ему “никогда не нравились отношения с ней” и они не были построены на чувствах.

Фото: Виктор Розовый, Ольга Мерзликина

