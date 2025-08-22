Укр Рус
Татьяна Штерева, редактор раздела Стиль жизни
3 мин.

Умереть я успею: Олег Филимонов купил бомбоубежище

Главное
  • Олег Филимонов рассказал, как выглядит его собственное укрытие.
  • Юморист признался, что боится смерти, и раскрыл причину.
Олег Філімонов

Юморист и актер Олег Филимонов поделился, как переживает обстрелы в Одессе. Ведь российские оккупанты регулярно обстреливают приморский город и область.

Артист признался, что во время таких атак испытывает тревогу, поэтому решил обезопасить семью, обустроив индивидуальное укрытие во дворе своего дома.

Олег Филимонов купил бомбоубежище

Юморист рассказал, что приобрел себе бетонный куб, который выполняет роль бомбоубежища, и установил его возле забора. По словам Олега Филимонова, больше всего во время тревог волнуется его жена. Она каждый раз бежит в укрытие и зовет туда мужа.

– Это десять секунд от дома. Я не так боюсь, но она заставляет меня туда идти, и я иду, – с теплой улыбкой признался артист.

Несмотря на ироничность своего характера, бывший телеведущий откровенно признает, что боится смерти. Он объясняет страх тем, что у него еще много дел, которые он хочет завершить.

– Мне нужно посмотреть, как мои внучки выйдут замуж, еще спектакли сыграть, еще что-то написать. Умереть я успею, – резюмировал юморист в своей остроумной манере.

В Украине не проходит и дня без обстрелов, разрушений и пострадавших. Звезды, так же как и другие украинцы, рискуют потерять свое имущество и близких.

Из-за одной из таких массированных атак в августе пострадал дом экс-ресторатора и книжного продюсера Маргариты Сичкар.

К счастью, она сама с дочерью и мамой успела спуститься в подвал, услышав приближение Шахеда, который упал прямо во двор.

Фото: скриншот из интервью

Источник: Слава Демин

Связанные темы:

бомбосховищеВойна в УкраинеОлег Филимонов
