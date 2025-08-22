Померти я встигну: Олег Філімонов купив бомбосховище

Головне Олег Філімонов розповів, який вигляд має його власне укриття.

Гуморист зізнався, що боїться смерті та розкрив причину.

Гуморист і актор Олег Філімонов поділився, як переживає обстріли в Одесі. Адже російські окупанти регулярно гатять по приморському місту та області.

Артист зізнався, що під час таких атак відчуває тривогу, тому вирішив убезпечити родину, облаштувавши індивідуальне укриття у дворі свого будинку.

Олег Філімонов купив бомбосховище

Гуморист розповів, що придбав собі бетонний куб, який виконує роль бомбосховища, та встановив його біля паркана. За словами Олега Філімонова, найбільше під час тривог хвилюється його дружина. Вона щоразу біжить до укриття і кличе туди чоловіка.

– Це десять секунд від будинку. Я не так лякаюсь, але вона змушує мене туди йти, і я йду, – з теплою усмішкою зізнався артист.

Попри іронічність свого характеру, колишній телеведучий відверто визнає, що боїться смерті. Він пояснює страх тим, що має ще багато справ, які хоче завершити.

– Мені треба подивитися, як мої онучки заміж вийдуть, ще вистави зіграти, ще щось написати. Померти я встигну, – резюмував гуморист у своїй дотепній манері.

В Україні не минає і дня без обстрілів, руйнувань та постраждалих. Зірки, так само як інші українці, ризикують втратити своє майно та близьких.

Через одну з таких масованих атак у серпні постраждав будинок ексрестораторки та книжної продюсерки Маргарити Січкар.

На щастя, сама вона з донькою та мамою встигла спуститися в підвал, почувши наближення Шахеда, що впав просто у двір.

Фото: скриншот з інтервʼю

Джерело : Слава Дьомін

