Украинскому актеру Артуру Логаю оторвало палец на скалодроме
Украинский актер театра и кино Артур Логай, известный по сериалам Коп из прошлого, Великие Вуйки и по фильму Песики, получил серьезную травму на скалодроме в одном из торгово-развлекательных центрах Киева.
Об этом он рассказал на своей странице в Instagram.
Артуру Логаю оторвало палец: что известно
Как выяснилось, Артуру Логаю оторвало палец на правой руке.
— Мне оторвало палец. Это не шутка. Это произошло три недели назад, — написал актер.
По его словам, он приехал на скалодром к жене и малышу за полчаса до закрытия ТРЦ, чтобы провести время вместе.
На определенном этапе, когда нужно было нажать специальную кнопку, чтобы запустить таймер, Артур за что-то зацепился обручальным кольцом.
— Там есть такая кнопка, которую ты нажимаешь, когда стартуешь, начинается отсчет времени, и в конце нажимаешь на стоп. Я зацепился и увидел, как мой палец отрывается, — рассказал подробности Артур.
Актер сильно испугался, поскольку через неделю у него были запланированы съемки. Однако, к сожалению, палец не удалось пришить.
Логай признался, что всегда снимал обручальное кольцо, но на этот раз забыл.
— Поэтому всегда во время любых активностей снимайте все украшения, — предупредил пострадавший актер.
Источник: Артур Логай
Фото: Артур Логай