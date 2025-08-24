Украинскому актеру Артуру Логаю оторвало палец на скалодроме

Украинский актер театра и кино Артур Логай, известный по сериалам Коп из прошлого, Великие Вуйки и по фильму Песики, получил серьезную травму на скалодроме в одном из торгово-развлекательных центрах Киева.

Об этом он рассказал на своей странице в Instagram.

Артуру Логаю оторвало палец: что известно

Как выяснилось, Артуру Логаю оторвало палец на правой руке.

— Мне оторвало палец. Это не шутка. Это произошло три недели назад, — написал актер.

По его словам, он приехал на скалодром к жене и малышу за полчаса до закрытия ТРЦ, чтобы провести время вместе.

На определенном этапе, когда нужно было нажать специальную кнопку, чтобы запустить таймер, Артур за что-то зацепился обручальным кольцом.

— Там есть такая кнопка, которую ты нажимаешь, когда стартуешь, начинается отсчет времени, и в конце нажимаешь на стоп. Я зацепился и увидел, как мой палец отрывается, — рассказал подробности Артур.

Актер сильно испугался, поскольку через неделю у него были запланированы съемки. Однако, к сожалению, палец не удалось пришить.

Логай признался, что всегда снимал обручальное кольцо, но на этот раз забыл.

— Поэтому всегда во время любых активностей снимайте все украшения, — предупредил пострадавший актер.

Источник: Артур Логай

Фото: Артур Логай

