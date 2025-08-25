Евровидение 2026: будет ли Украина участвовать в конкурсе в Австрии

Суспільне мовлення подтвердило участие Украины в Евровидении 2026. 70-й юбилейный песенный конкурс состоится в Вене, столице Австрии.

Представителя Украины на Евровидении 2026 традиционно выберут зрители и жюри в Нацотборе.

Украина на Евровидении 2026

Глава делегации на Евровидении Оксана Скибинская подчеркнула, что участие Украины в конкурсе — это возможность подтвердить силу украинцев и продемонстрировать неповторимость нашего музыкального ДНК.

— Учитывая вызовы, которые поставил прошлый конкурс, мы хотим доказать, что прежде всего Украина поражает крутыми артистами, которые пишут музыку европейского уровня, задают тренды, доносят глубинные смыслы и собственным примером с гордостью показывают высокий уровень творчества, которое рождается в несравненно сложных условиях войны, — сказала она.

Скибинская также добавила, что зрителей Нацотбора на Евровидение 2026 ждет немало сюрпризов. Об этом организаторы начнут рассказывать уже в скором времени.

Напомним, что первые полуфиналы Евровидения 2026 запланированы на 12 и 14 мая. Гранд-финал конкурса состоится в субботу, 16 мая, на стадионе Винер-Штадтхалле, крупнейшей крытой арене Австрии.

В прошлом году победителем Евровидения стал певец JJ с песней Wasted Love. Украина, которую представляла группа Ziferblat с треком Bird of Pray, заняла девятое место.

Источник : Суспільне

