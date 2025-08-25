Євробачення 2026: чи братиме Україна участь у конкурсі в Австрії

Суспільне мовлення підтвердило участь України у Євробаченні 2026. 70-й ювілений пісенний конкурс відбудеться у Відні, столиці Австрії.

Представника України на Євробаченні 2026 традиційно оберуть глядачі й журі у Нацвідборі.

Україна на Євробаченні 2026

Голова делегації на Євробаченні Оксана Скибінська наголосила, що участь України в конкурсі – це можливість підтвердити силу українців та продемонструвати неповторність нашого музичного ДНК.

– Враховуючи виклики, які поставив минулий конкурс, ми хочемо довести, що передусім Україна вражає крутими артистами, які пишуть музику європейського рівня, задають тренди, доносять глибинні сенси і власним прикладом із гордістю показують високий рівень творчості, яка народжується в непорівнювано складних умовах війни, – сказала вона.

Скибінська також додала, що на глядачів Нацвідбору на Євробачення 2026 чекатиме чимало сюпризів. Про них організатори почнуть розповідати вже незабаром.

Нагадаємо, що перші півфінали Євробачення 2026 заплановані на 12 і 14 травня. Гранд-фінал конкурсу відбудеться у суботу, 16 травня, на стадіоні Вінер-Штадтхалле, найбільшій критій арені Австрії.

Минулого року переможцем Євробачення став співак JJ з піснею Wasted Love. Україна, яку представляв гурт Ziferblat з треком Bird of Pray, посіла дев’яте місце.

Джерело : Суспільне

