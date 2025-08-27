Все видно по глазам: Lida Lee намекнула на новый роман
Певица Lida Lee (настоящее имя Лидия Скорубская) намекнула на то, что ее сердце занято. В соцсетях она опубликовала красноречивую фотографию, из которой можно сделать вывод, что у артистки – роман.
Lida Lee намекнула на отношения
В сториз певица сначала заинтриговала поклонников фото с кофе в процессе укладки волос. На нем Lida Lee выглядит расслабленной и счастливой.
– Нечего сказать – все видно по глазам, – написала артистка.
И вскоре после этого поста в сториз появилось фото Lida Lee с загадочным мужчиной и единственным комментарием в виде эмодзи-сердечка.
На фото звезда держит за руку своего спутника, одетого в красную футболку и серые шорты. Больше никаких подробностей Lida Lee пока не раскрыла.
Личная жизнь Lida Lee
Ранее в сети предполагали, что артистка встречается с ведущим, актером и военным Даниэлем Салемом. Однако сама певица опровергла слухи, заявив, что с Даниэлем ее связывает только дружба.
Она говорила, что он был первым человеком, который поддержал ее в эмоционально сложный период. Ведь в прошлом году Lida Lee пережила тяжелый ментальный кризис и даже исчезла из соцсетей.
В целом певица редко делится подробностями личной жизни. Известно, что у нее были отношения, которые длились пять лет, но любимого от публики она скрывала, а осенью 2023 года сообщила о разрыве.
Также Lida Lee признавалась, что у нее был опыт отношений с девушкой. При этом артистка не стала вдаваться в подробности, ограничившись лишь самим фактом.
Фото: Lida Lee