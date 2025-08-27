Певица Lida Lee (настоящее имя Лидия Скорубская) намекнула на то, что ее сердце занято. В соцсетях она опубликовала красноречивую фотографию, из которой можно сделать вывод, что у артистки – роман.

Lida Lee намекнула на отношения

В сториз певица сначала заинтриговала поклонников фото с кофе в процессе укладки волос. На нем Lida Lee выглядит расслабленной и счастливой.

– Нечего сказать – все видно по глазам, – написала артистка.

И вскоре после этого поста в сториз появилось фото Lida Lee с загадочным мужчиной и единственным комментарием в виде эмодзи-сердечка.

Сейчас смотрят

На фото звезда держит за руку своего спутника, одетого в красную футболку и серые шорты. Больше никаких подробностей Lida Lee пока не раскрыла.

Личная жизнь Lida Lee

Ранее в сети предполагали, что артистка встречается с ведущим, актером и военным Даниэлем Салемом. Однако сама певица опровергла слухи, заявив, что с Даниэлем ее связывает только дружба.

Она говорила, что он был первым человеком, который поддержал ее в эмоционально сложный период. Ведь в прошлом году Lida Lee пережила тяжелый ментальный кризис и даже исчезла из соцсетей.

В целом певица редко делится подробностями личной жизни. Известно, что у нее были отношения, которые длились пять лет, но любимого от публики она скрывала, а осенью 2023 года сообщила о разрыве.

Также Lida Lee признавалась, что у нее был опыт отношений с девушкой. При этом артистка не стала вдаваться в подробности, ограничившись лишь самим фактом.

Фото: Lida Lee

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.