Співачка Lida Lee (справжнє імʼя Лідія Скорубська) натякнула на те, що її серце зайняте. У соцмережах вона опублікувала промовисту світлину, з якої можна зробити висновок, що в артистки – роман.

Lida Lee натякнула на стосунки

У сториз співачка спочатку заінтригувала шанувальників фото з кавою в процесі укладки волосся. На ньому Lida Lee має розслаблений та щасливий вигляд.

– Немає що сказати – все видно по очах, – написала артистка.

І невдовзі після цього пост в сториз зʼявилося фото Lida Lee із загадковим чоловіком та єдиним коментарем у вигляді емодзі-серденька.

На фото зірка тримає за руку свого супутника, вдягненого у червону футболку та сірі шорти. Більше жодних подробиць Lida Lee наразі не розкрила.

Особисте життя Lida Lee

Раніше в мережі припускали, що артистка зустрічається з ведучим, актором та військовим Даніелем Салемом. Проте сама співачка заперечила чутки, заявивши, що з Даніелем її повʼязує тільки дружба. Вона казала, що він був першою людиною, що підтримала її в емоційно складний період. Адже минулого року Lida Lee пройшла через важку ментальну кризу і навіть зникала з соцмереж. Загалом співачка рідко ділиться подробицями особистого життя. Відомо, що вона мала стосунки, які тривали пʼять років, але коханого від публіки вона приховувала, а восени 2023 року повідомила про розрив. Також Lida Lee зізнавалася, що в неї був досвід стосунків із дівчиною. Водночас артистка не стала вдаватися у подробиці, обмежившись лише самим фактом. Читайте також Тейлор Свіфт оголосила про заручини із зіркою американського футболу Фото: Lida Lee

