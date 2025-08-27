Все видно по очах: Lida Lee натякнула на новий роман
Співачка Lida Lee (справжнє імʼя Лідія Скорубська) натякнула на те, що її серце зайняте. У соцмережах вона опублікувала промовисту світлину, з якої можна зробити висновок, що в артистки – роман.
Lida Lee натякнула на стосунки
У сториз співачка спочатку заінтригувала шанувальників фото з кавою в процесі укладки волосся. На ньому Lida Lee має розслаблений та щасливий вигляд.
– Немає що сказати – все видно по очах, – написала артистка.
І невдовзі після цього пост в сториз зʼявилося фото Lida Lee із загадковим чоловіком та єдиним коментарем у вигляді емодзі-серденька.
На фото зірка тримає за руку свого супутника, вдягненого у червону футболку та сірі шорти. Більше жодних подробиць Lida Lee наразі не розкрила.
Особисте життя Lida Lee
Раніше в мережі припускали, що артистка зустрічається з ведучим, актором та військовим Даніелем Салемом. Проте сама співачка заперечила чутки, заявивши, що з Даніелем її повʼязує тільки дружба.
Вона казала, що він був першою людиною, що підтримала її в емоційно складний період. Адже минулого року Lida Lee пройшла через важку ментальну кризу і навіть зникала з соцмереж.
Загалом співачка рідко ділиться подробицями особистого життя. Відомо, що вона мала стосунки, які тривали пʼять років, але коханого від публіки вона приховувала, а восени 2023 року повідомила про розрив.
Також Lida Lee зізнавалася, що в неї був досвід стосунків із дівчиною. Водночас артистка не стала вдаватися у подробиці, обмежившись лише самим фактом.
Фото: Lida Lee