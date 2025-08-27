Фронтмен группы Антитіла Тарас Тополя рассказал, за какие средства восстанавливает квартиру, пострадавшую в результате российской атаки на Киев ночью 23 июня.

Тогда баллистическая ракета попала в соседний дом, а взрывная волна разрушила жилище Тараса и Елены Тополи.

Тополя о восстановлении квартиры

Музыкант признался, что начал ремонт в квартире сразу после того, как специальная комиссия зафиксировала ущерб.

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Тарас и Елена Тополя подали документы, чтобы получить денежную компенсацию за разрушенное жилье, однако ждать выплат они не стали. Супруги восстанавливают квартиру за свой счет, поскольку планируют вернуться туда с детьми до начала учебного года.

— Пока не прошла комиссия, ничего ремонтировать нельзя было. После того как все осмотрели и зафиксировали, мы начали ремонт. Делаем все сами, не дожидаясь выплат. Они, конечно, не покроют всех расходов, но сама процедура бюрократическая и длительная. А возвращаться нужно быстро, учебный год не ждет, поэтому восстанавливаем жилье самостоятельно, — поделился Тарас.

Тополя говорит, что ситуация с общим состоянием дома печальна: за несколько месяцев после атаки фасад так и не начали восстанавливать. С многоэтажкой напротив, куда попала баллистическая ракета, также ничего не делают.

— Впереди дожди и снега, и если заведется грибок или плесень – будет непросто. Мне интересно: сколько времени городу нужно, чтобы начать? К сожалению, наблюдаю, что это касается не только нашей ситуации, но и многих других зданий, пострадавших от российской баллистики или Шахедов, — сказал лидер группы Антитіла.

Тополя также вспомнил, что во время атаки на Киев 23 июня в квартире была жена Елена вместе с братом и племянником. После взрыва они быстро собрали все необходимое и выбежали на улицу, ведь в любой момент в квартире мог вспыхнуть пожар.

После атаки Елена на некоторое время переехала к своим родителям на Нивки, а затем снова начала ночевать в квартире.

Фото: Елена Тополя, Тарас Тополя

Источник : Обозреватель

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