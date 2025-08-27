Фронтмен гурту Антитіла Тарас Тополя розповів, за які кошти відновлює квартиру, що постраждала внаслідок російської атаки на Київ вночі 23 червня.

Тоді балістична ракета влучила в сусідній будинок, а вибухова хвиля розтрощила оселю Тараса та Олени Тополі.

Тополя про відновлення квартири

Музикант зізнався, що розпочав ремонт у квартирі одразу після того, як спеціальна комісія зафіксувала збитки.

Тарас і Олена Тополя подали документи, щоб отримати грошову компенсацію за зруйноване житло, однак чекати виплат вони не стали. Подружжя відновлює квартиру власним коштом, адже планує повернутися туди з дітьми до початку навчального року.

– Поки не пройшла комісія, нічого ремонтувати не можна було. Після того як усе оглянули й зафіксували, ми почали ремонт. Робимо все самі, не чекаючи виплат. Вони будуть, звісно, не покриють усіх витрат, але сама процедура бюрократична й тривала. А повертатися треба швидко, навчальний рік не чекає, тож відновлюємо житло самотужки, – поділився Тарас.

Тополя каже, що ситуація із загальним станом будинку сумна: за кілька місяців після атаки фасад так і не почали відновлювати. З багатоповерхівкою навпроти, куди влучила балістична ракета, також нічого не роблять.

– Попереду дощі та сніги, і якщо заведеться грибок або пліснява – буде непросто. Мені цікаво: скільки часу місту потрібно, щоб почати? На жаль, спостерігаю, що це стосується не лише нашої ситуації, а й багатьох інших будівель, постраждалих від російської балістики чи Шахедів, – сказав лідер гурту Антитіла.

Тополя також пригадав, що під час атаки на Київ 23 червня у квартирі була дружина Олена разом з братом і племінником. Після вибуху вони швидко зібрали все необхідне й вибігли на вулицю, щомиті у квартирі могла спалахнути пожежа.

Після атаки Олена на деякий час перебралася до своїх батьків на Нивки, а згодом почала знову ночувати у квартирі.

Фото: Олена Тополя, Тарас Тополя

Джерело : Обозреватель

