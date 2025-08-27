Виплати не покриють витрат: Тополя розповів, за які кошти відновлює зруйновану квартиру
Фронтмен гурту Антитіла Тарас Тополя розповів, за які кошти відновлює квартиру, що постраждала внаслідок російської атаки на Київ вночі 23 червня.
Тоді балістична ракета влучила в сусідній будинок, а вибухова хвиля розтрощила оселю Тараса та Олени Тополі.
Тополя про відновлення квартири
Музикант зізнався, що розпочав ремонт у квартирі одразу після того, як спеціальна комісія зафіксувала збитки.
Тарас і Олена Тополя подали документи, щоб отримати грошову компенсацію за зруйноване житло, однак чекати виплат вони не стали. Подружжя відновлює квартиру власним коштом, адже планує повернутися туди з дітьми до початку навчального року.
– Поки не пройшла комісія, нічого ремонтувати не можна було. Після того як усе оглянули й зафіксували, ми почали ремонт. Робимо все самі, не чекаючи виплат. Вони будуть, звісно, не покриють усіх витрат, але сама процедура бюрократична й тривала. А повертатися треба швидко, навчальний рік не чекає, тож відновлюємо житло самотужки, – поділився Тарас.
Тополя каже, що ситуація із загальним станом будинку сумна: за кілька місяців після атаки фасад так і не почали відновлювати. З багатоповерхівкою навпроти, куди влучила балістична ракета, також нічого не роблять.
– Попереду дощі та сніги, і якщо заведеться грибок або пліснява – буде непросто. Мені цікаво: скільки часу місту потрібно, щоб почати? На жаль, спостерігаю, що це стосується не лише нашої ситуації, а й багатьох інших будівель, постраждалих від російської балістики чи Шахедів, – сказав лідер гурту Антитіла.
Тополя також пригадав, що під час атаки на Київ 23 червня у квартирі була дружина Олена разом з братом і племінником. Після вибуху вони швидко зібрали все необхідне й вибігли на вулицю, щомиті у квартирі могла спалахнути пожежа.
Після атаки Олена на деякий час перебралася до своїх батьків на Нивки, а згодом почала знову ночувати у квартирі.
Фото: Олена Тополя, Тарас Тополя