Серіал Венздей з Дженною Ортегою у головній ролі повернеться на екрани з третім сезоном.

Netflix оголосив про продовження на тлі виходу останніх епізодів другого сезону хіта про похмуру сімейку Аддамсів.

Венздей 3 сезон – що відомо

Шоуранери Альфред Гоф та Майлз Міллар пообіцяли, що нові серії стануть масштабнішими. Глядачів чекають таємниці Невермора та нові історії про родину Аддамсів.

– Ми хочемо глибше зануритися в характери персонажів і водночас розширити світ, у якому вони існують. У новому сезоні з’являться інші члени родини Аддамсів і розкриються невідомі сімейні секрети, – наголосив Альфред Гоф.

Дата прем’єри поки що не названа. Сюжетні подробиці також залишаються в таємниці. Творці підкреслюють, що їхня головна мета – зробити цей сезон найкращим у серіалі.

Успіх серіалу Венздей

Перший сезон Венздей став найпопулярнішим англомовним серіалом в історії Netflix. Готичний сюжет, харизма Дженни Ортеги та особлива атмосфера Академії Невермор привабили мільйони глядачів по всьому світу. Саме завдяки цьому серіал моментально отримав добро на продовження.

– Телебачення завжди було командною грою. Подібні проєкти трапляються не щодня, і ми вдячні всім партнерам та фанатам за можливість продовжити цю історію, – сказав тоді Гоф.

Другий сезон вийшов більш похмурим та багатошаровим. Автори додали складніші сюжетні лінії та розкрили нові надприродні загадки, однак серіал не втратив фірмового чорного гумору.

Фінал восьмої серії Венздей залишив фанатів із чималою кількістю запитань і водночас натякнув на подальші пригоди.

