На Netflix у середу, 3 вересня, стартувала друга частина другого сезону серіалу Венздей.

Тепер глядачам доступні всі вісім епізодів історії про найвідомішу готичну ученицю Академії Невермор у виконанні Дженни Ортеги.

Венздей 2 сезон – нові епізоди та Леді Гага

Останні чотири серії, так само як і попередні, що вийшли 6 серпня, містять у собі слово “скорбота”.

Епізод 5 – Хованки зі скорботою

Епізод 6 – Пізнай скорботу

Епізод 7 – Покажи мені скорботу

Епізод 8 – Значить, скорбота

Головною зірковою новинкою стало приєднання Леді Гаги. Вона з’являється у другій частині сезону як таємнича викладачка Невермору Розалін Ротвуд. Її героїня описана як “загадкова та легендарна”, і саме вона стає однією з ключових фігур у подіях нового розділу.

Спеціально для серіалу співачка записала оригінальну пісню The Dead Dance. Композиція підкреслює похмуру атмосферу Венздей 2 сезон. До слова, ввечері артистка зарелізить кліп до треку, що зняв Тім Бертон.

Як знімали Венздей 2 сезон

Зйомки відбувалися в Ірландії, що додало стрічці особливої містичності. Другий сезон вийшов із новими акторами — серед них Стів Бушемі, Крістофер Ллойд, Біллі Пайпер, Френсіс О’Коннор та інші.

Над серіалом працював режисер і продюсер Тім Бертон разом із командою постійних авторів.

Цього разу шоуранери глибше занурилися у родинні справи Аддамсів та вперше показали глядачам бабусю, а Мортіша та Гомес отримали більше сцен. Також цього року у Неверморі навчається молодший брат Венздей – Пагслі.

Джерело : Netflix

