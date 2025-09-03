Венздей 2 сезон: на Netflix стали доступні всі епізоди шоу про родину Аддамсів
На Netflix у середу, 3 вересня, стартувала друга частина другого сезону серіалу Венздей.
Тепер глядачам доступні всі вісім епізодів історії про найвідомішу готичну ученицю Академії Невермор у виконанні Дженни Ортеги.
Венздей 2 сезон – нові епізоди та Леді Гага
Останні чотири серії, так само як і попередні, що вийшли 6 серпня, містять у собі слово “скорбота”.
- Епізод 5 – Хованки зі скорботою
- Епізод 6 – Пізнай скорботу
- Епізод 7 – Покажи мені скорботу
- Епізод 8 – Значить, скорбота
Головною зірковою новинкою стало приєднання Леді Гаги. Вона з’являється у другій частині сезону як таємнича викладачка Невермору Розалін Ротвуд. Її героїня описана як “загадкова та легендарна”, і саме вона стає однією з ключових фігур у подіях нового розділу.
Спеціально для серіалу співачка записала оригінальну пісню The Dead Dance. Композиція підкреслює похмуру атмосферу Венздей 2 сезон. До слова, ввечері артистка зарелізить кліп до треку, що зняв Тім Бертон.
Як знімали Венздей 2 сезон
Зйомки відбувалися в Ірландії, що додало стрічці особливої містичності. Другий сезон вийшов із новими акторами — серед них Стів Бушемі, Крістофер Ллойд, Біллі Пайпер, Френсіс О’Коннор та інші.
Над серіалом працював режисер і продюсер Тім Бертон разом із командою постійних авторів.
Цього разу шоуранери глибше занурилися у родинні справи Аддамсів та вперше показали глядачам бабусю, а Мортіша та Гомес отримали більше сцен. Також цього року у Неверморі навчається молодший брат Венздей – Пагслі.