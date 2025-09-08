Онука співачки Софії Ротару – 24-річна Софія Євдокименко – відвідала Відкритий чемпіонат Сполучених Штатів Америки з тенісу (US Open) та поділилися фото з американським лідером.

Онука Ротару засвітилася з Трампом

У сториз в Instagram Софія опублікувала серію кадрів зі спортивної події, яка проходила в Нью-Йорку. Компанію дівчині склала її мама Світлана Євдокименко, яка є невісткою Софії Ротару.

На деяких знімках можна побачити, що на трибунах позаду стоять президент США Дональд Трамп та його спецпосланець Стівен Віткофф.

онука Срфії Ротару з Трампом

Фото: Софія Євдокименко/Instagram

онука Софії Ротару з Трампом

Фото: Софія Євдокименко/Instagram

Зазначимо, що Софія Євдокименко живе за кордоном і будує там кар’єру моделі та інфлюенсерки. Також дівчина відкрила власний бізнес – лінію косметичних засобів для догляду за обличчям і шиєю.

Як відомо, Софія підтримує зв’язок зі своєю зірковою бабусею, яка під час війни продовжує жити в Україні. У травні Ротару публічно привітала онуку із 24-річчям.

Нещодавно Софія Ротару показалася з рідною сестрою у селі Маршинці, що у Чернівецькій області. Саме там артистка народилася і провела дитинство.

Фагот, Софія Ротару

