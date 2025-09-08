Британский музыкант Рик Дэвис, один из основателей легендарной группы Supertramp, ушел из жизни в 81 год.

Артист на протяжении последнего десятилетия боролся с множественной миеломой – формой рака крови. Как сообщили участники группы, он скончался в субботу, 6 августа.

Умер Рик Дэвис – что известно

В заявлении Supertramp отмечается, что, несмотря на длительную борьбу с болезнью, Дэвис оставался примером стойкости и тепла для всех, кто его знал.

Сейчас смотрят

Он более полувека прожил в браке с женой Сью, которая с середины 1980-х была менеджером группы. После того как состояние здоровья не позволило ему продолжать гастроли, он выступал с друзьями в составе небольшой группы Ricky and the Rockets.

В прощальном посте группа поделилась фото Дэвиса на прогулке с собакой и отрывком песни Goodbye Stranger. Она является одной из самых известных наряду с треками The Logical Song и Breakfast in America.

– Его душевный голос и неповторимая игра на Wurlitzer стали сердцем звучания Supertramp. За пределами сцены Рик был известен своей добротой, выдержкой и преданностью жене, – говорится в заявлении.

Творчество и наследие Рика Дэвиса

Рик Дэвис родился в 1944 году в Суонди, графство Уилтшир. Его любовь к музыке началась еще в детстве, когда он услышал композицию Drummin’ Man в исполнении Джина Крупы. Это стало толчком к увлечению джазом, блюзом и рок-н-роллом.

В 1969 году вместе с Роджером Ходжсоном он создал группу, которая вскоре получила название Supertramp. Прорывом для группы стала пластинка Crime of the Century (1974), а мировой успех пришел в 1979 году с альбомом Breakfast in America. Именно из этого периода происходят самые известные хиты Supertramp — The Logical Song, Goodbye Stranger, Take the Long Way Home.

После творческих разногласий Роджер Ходжсон покинул группу в 1983 году, а Дэвис стал единственным постоянным участником коллектива на протяжении всей его истории.

В 2015 году Supertramp анонсировали тур, но он был отменен из-за диагноза Дэвиса. В 2023 году музыкант урегулировал длительный судебный спор о роялти с бывшими участниками группы.

Всего месяц назад американский апелляционный суд принял решение, согласно которому Роджер Ходжсон должен делиться роялти за три песни Supertramp с бывшими коллегами.

Источник : Sky News

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.