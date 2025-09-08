Британський музикант Рік Девіс, один із засновників легендарного гурту Supertramp, пішов із життя у 81 рік.

Артист протягом останнього десятиліття боровся з множинною мієломою – формою раку крові. Як повідомили учасники гурту, він помер у суботу, 6 серпня.

Помер Рік Девіс – що відомо

У заяві Supertramp наголошується, що попри тривалу боротьбу з хворобою, Девіс залишався прикладом стійкості та тепла для всіх, хто його знав.

Він понад пів століття прожив у шлюбі з дружиною Сью, яка з середини 1980-х була менеджеркою гурту. Після того як стан здоров’я не дозволив йому продовжувати гастролі, він виступав із друзями у складі невеликого гурту Ricky and the Rockets.

У прощальному дописі гурт поділився фото Девіса на прогулянці з собакою та уривком пісні Goodbye Stranger. Вона є однією з найвідоміших разом із треками The Logical Song та Breakfast in America.

– Його душевний голос і неповторна гра на Wurlitzer стали серцем звучання Supertramp. За межами сцени Рік був відомий своєю добротою, витримкою та відданістю дружині, – йдеться у заяві.

Творчість і спадок Ріка Девіса

Рік Девіс народився 1944 року в Свіндоні, графство Вілтшир. Його любов до музики почалася ще в дитинстві, коли він почув композицію Drummin’ Man у виконанні Джина Крупи. Це стало поштовхом до захоплення джазом, блюзом і рок-н-ролом.

У 1969 році разом із Роджером Годжсоном він створив гурт, що невдовзі отримав назву Supertramp. Проривною для гурту стала платівка Crime of the Century (1974), а світовий успіх прийшов у 1979 році з альбомом Breakfast in America. Саме з цього періоду походять найвідоміші хіти Supertramp — The Logical Song, Goodbye Stranger, Take the Long Way Home.

Після творчих суперечок Роджер Годжсон залишив гурт у 1983 році, а Девіс став єдиним постійним учасником колективу протягом усієї його історії.

У 2015 році Supertramp анонсували тур, але він був скасований через діагноз Девіса. У 2023 році музикант урегулював тривалу судову суперечку щодо роялті з колишніми учасниками гурту.

Лише місяць тому американський апеляційний суд ухвалив рішення, за яким Роджер Годжсон має ділитися роялті за три пісні Supertramp із колишніми колегами.

