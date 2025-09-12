Это была моя мечта: Цымбалару призналась, с кем отдыхала на Мальдивах
Актриса сериалов ICTV2 Участковый из ДВРЗ и Майор Сковорода Анастасия Цымбалару рассказала, с кем отдыхала на Мальдивах и как отпраздновала 33-летие.
Цымбалару о Мальдивах и дне рождения
Актриса, которой 10 июля исполнилось 33 года, поделилась, что провела день рождения в кругу семьи, а затем отпраздновала с друзьями.
— У меня были мысли перед днем рождения сделать большое событие со сбором средств. Но я поняла, что я так часто нахожусь среди такого количества людей, что этот день хотелось просто посвятить себе, своей семье, — сказала Анастасия в комментарии Ранку у великому місті.
По словам Цымбалару, родители вместе с семьей сестры подарили ей новый телефон. После празднования Анастасия поехала отдыхать на Мальдивы. Хотя дорога на остров была утомительной, актриса осталась довольна отпуском.
Цымбалару говорит, что на Мальдивах отдыхала с семьей, а цветы, которые она публиковала в Instagram, подарили ей работники отеля.
— Классно отдохнула, расслабилась. Но на самом деле очень тяжелая дорога. Двое суток, три самолета, автобус. Но оно того стоило — это была моя мечта. Отель подарил цветы, они очень на меня ждали 10 лет, — рассказала актриса.