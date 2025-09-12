Акторка серіалів ICTV2 Дільничний з ДВРЗ та Майор Сковорода Анастасія Цимбалару розповіла, з ким відпочивала на Мальдівах та як відсвяткувала 33-річчя.

Цимбалару про Мальдіви і день народження

Акторка, якій 10 липня виповнилося 33 роки, поділилася, що провела день народження у колі сім’ї, а потім відсвяткувала з друзями.

– У мене були думки перед днем народження зробити велику подію зі збором коштів. Але я зрозуміла, що я так часто перебуваю серед такої кількості людей, що цей день хотілося просто присвятити собі, своїй родині, – сказала Анастасія у коментарі Ранку у великому місті.

За словами Цимбалару, батьки разом з родиною сестри подарували їй новий телефон. Після святкування Анастасія поїхала відпочивати на Мальдіви. Хоч дорога до острова була виснажливою, відпусткою акторка залишилася задоволена.

Цимбалару каже, що на Мальдівах відпочивала з родиною, а квіти, які вона публікувала в Instagram, подарували їй працівники готелю.

– Класно відпочила, релакснула. Але насправді дуже важка дорога. Дві доби, три літаки, автобус. Але воно того вартувало – це була моя мрія. Готель подарував квіти, вони дуже на мене чекали 10 років, – розповіла акторка.

Джерело : Ранок у великому місті

