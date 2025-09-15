Украинская киноакадемия после скандала с актером Константином Темляком, который стал лауреатом премии Золотая дзыга, несмотря на обвинения в домашнем насилии, подумает над введением механизма отзыва номинаций или наград.

Об этом в Facebook сообщила исполнительный директор киноакадемии Анна Мачух.

Украинская киноакадемия о награде для Темляка

Мачух пояснила, что награды премии Золотая дзыга определяются по результатам голосования 594 человек, являющихся членами киноакадемии.

В этом году голосование за победителей завершилось 19 июня, то есть за полтора месяца до скандала с Константином Темляком, который сыграл главную роль в фильме БожеВільні.

Учредительными документами киноакадемии не предусмотрен отзыв награды, однако Мачух предлагает это изменить. По ее словам, киноакадемия не может игнорировать сложившуюся ситуацию и общественный резонанс.

— Дирекция киноакадемии предлагает правлению и наблюдательному совету УКА: внести в регламент на следующий год дополнения, которые предоставят инструменты для отзыва номинаций или наград. Провести оперативный (до 30.09.2025) опрос среди действующих киноакадемиков об отзыве награды Константину Темляку. Принять окончательное решение, руководствуясь результатами голосования большинства киноакадемиков, — говорится в сообщении.

В правлении Украинской киноакадемии осудили любые проявления насилия и развращения несовершеннолетних, а также подчеркнули, что будут рекомендовать “предусмотреть в регламентах следующих премий возможность изменять решения академиков в случае выявления весомых обстоятельств и оснований”.

Голосование членов академии состоялось еще до обнародования потерпевшими фактов насилия, обвинений в адрес актера и открытия уголовного производства. Согласно регламенту киноакадемии, нет возможности снять кандидатуру номинанта после объявления номинаций, отказать лауреату после подсчета голосов перед вручением наград или изменить регламент текущей премии задним числом. Однако в наших силах изменить регламент на 2026 год, — говорится в заявлении.

Ранее стало известно, что Константин Темляк отказался от кинопремии Золотая дзыга, которую ему присвоили за роль в фильме БожеВільні. Актер отметил, что вокруг его имени сложилась ситуация, требующая решения в личном и юридическом порядке, поэтому он считает некорректным оставлять за собой награду.

