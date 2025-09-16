Ведуча Аліна Шаманська зізналася, чи вдалося їй налагодити стосунки з колишнім чоловіком, шоуменом Русланом Ханумаком, з яким вона виховує 7-річного сина Артура.

Шаманська про ексчоловіка

Після розлучення Шаманська і Ханумак не могли налагодити зв’язок у питаннях, що стосуються виховання сина. Ведуча скаржилася, що колишній налаштовує Артура проти неї, не привозить його вчасно, маніпулює ним та грубо спілкується.

Про це все Аліна наважилася розповісти в інтерв’ю Маші Єфросиніній. Шаманська каже, що після публічного розголосу комунікація з Ханумаком стала спокійнішою. Хоча розбіжності у підході до виховання сина у них досі залишаються.

– Чесно скажу, після того як вийшло інтерв’ю, все стало значно спокійніше. Я так підозрюю, що людина зрозуміла, що більше я мовчати не буду. Якщо щось відбуватиметься, я про це відкрито розповідатиму. Наразі я не можу сказати, що все ідеально, тому що розбіжності у вихованні, у підході до дитини у нас є, але в плані комунікації якось стало спокійніше, – поділилася Аліна у коментарі Ранку у великому місті.

Раніше Шаманська розповідала, що стало останньою краплею у шлюбі з Ханумаком. Про розрив стосунків пари стало відомо на початку 2023 року, офіційно вони розлучилися влітку 2024-го.

