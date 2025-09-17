Американские таблоиды пишут, что 61-летний актер Киану Ривз и его партнерша, 52-летняя художница Александра Грант, якобы поженились во время путешествия по Европе этим летом.

Издание RadarOnline со ссылкой на анонимные источники утверждает, что церемония была максимально закрытой и состоялась только в узком кругу. Официального подтверждения от пары или их представителей пока нет.

Киану Ривз женился – что сообщили инсайдеры

По словам осведомленных источников, свадьба была “очень интимной и скромной”. Пара, которая впервые появилась вместе на публике в 2019 году, якобы долго обсуждала возможность брака, но стремилась сделать его событием только для себя.

Ривз и Грант познакомились еще в 2009 году на вечеринке и позже вместе работали над книгой Ode to Happiness.

Александра Грант известна как художница и писательница. Она активно выставляется на международных артплощадках. На красных дорожках автор неоднократно говорила, что чувствует уверенность рядом с любимым, что совпадает с его скромной и сдержанной публичной позицией.

Как любовь помогла Киану Ривзу пережить потери

Александра стала важной опорой для Киану после его личных трагедий. В 1999 году его бывшая партнерша Дженнифер Сайм родила мертвого ребенка, а через два года сама погибла в автокатастрофе. Сам актер неоднократно признавался, что боль утраты невозможно “пережить окончательно”.

Источники издания утверждают, что именно Грант принесла в его жизнь стабильность и спокойствие. Он часто советуется с любимой по поводу сценариев, а она в свою очередь получает его поддержку на выставках.

На прошлой неделе в таблоидах также появились фото с тайной свадьбы сына Арнольда Шварценеггера — актера Патрика Шварценеггера. Он женился на модели Эбби Чемпион.

