Певица Kola (Анастасия Прудиус) рассказала об отношениях на расстоянии со своим мужем Вячеславом. Избранник артистки живет в Израиле, поэтому влюбленные видятся довольно редко.

Kola о разлуке с мужем

Kola призналась, что отношения на расстоянии им с мужем даются тяжело, ведь они очень скучают друг по другу. Kola редко ездит к Вячеславу в Израиль, а он редко бывает в Украине.

— Мы как не виделись, так и не видимся. Я не знаю, как это все наладить. Это на самом деле очень сложно. Я очень скучаю, и он очень скучает. Я очень редко там бываю, он очень редко здесь бывает, — сказала она.

По словам певицы, когда она долго не видит Вячеслава, то потом ей нужно время, чтобы привыкнуть к нему.

— Я его встречаю и не понимаю, что это за мужчина. То есть мне нужно дней 10, чтобы я поняла, что это мой муж, чтобы я привязалась к нему снова и чувствовала его максимально. Если расстояние было коротким, то быстрее это происходит. Если мы не виделись два-три месяца — это капец, — поделилась Kola.

Напомним, что Kola вышла замуж 26 июня 2023 года в Праге, на свадьбе были только самые близкие родственники и друзья. Вячеслав на 13 лет старше певицы. Он родом из Днепра, но в детстве эмигрировал с родителями в Израиль.

Пара познакомилась летом 2022 года на благотворительном концерте Kola, где Вячеслав был одним из организаторов. В начале 2023 года пара обручилась.

