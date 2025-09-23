Співачка Kola (Анастасія Прудіус) розповіла про стосунки на відстані зі своїм чоловіком В’ячеславом. Обранець артистки живе в Ізраїлі, тож закохані бачаться досить рідко.

Kola про розлуку з чоловіком

Kola зізналася, що стосунки на відстані їм з чоловіком даються важко, адже вони дуже сумують одне за одним. Kola рідко їздить до В’ячеслава в Ізраїль, а він рідко буває в Україні.

– Ми як не бачилися, так і не бачимося. Я не знаю, як це все налагодити. Це насправді дуже складно. Я дуже сумую, і він дуже сумує. Я дуже рідко там буваю, він дуже рідко тут буває, – сказала вона.

За словами співачки, коли вона довго не бачить В’ячеслава, потім їй потрібен час, щоб звикнути до нього.

Зараз дивляться

– Я його зустрічаю і не розумію, що це за мужчина. Тобто мені треба днів 10, щоб я зрозуміла, що це мій чоловік, щоб я приросла до нього знову і відчувала його максимально. Якщо відстань була короткою, то швидше це відбувається. Якщо ми не бачилися два-три місяці – це капець, – поділилася Kola.

Нагадаємо, що Kola вийшла заміж 26 червня 2023 року у Празі, на весіллі були тільки найближчі родичі та друзі. В’ячеслав на 13 років старший за співачку. Він родом з Дніпра, але в дитинстві емігрував з батьками до Ізраїлю.

Пара познайомилася влітку 2022 року на благодійному концерті Kola, де В’ячеслав був одним з організаторів. На початку 2023 року пара заручилася.

Джерело : Люкс ФМ

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.