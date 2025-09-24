Легенда італійського та світового кіно Клаудія Кардінале пішла з життя у віці 87 років.

За шість десятиліть свої акторської кар’єри Кардінале знялася більш ніж у 150 фільмах, включно з класикою світового кінематографа.

Померла Клаудія Кардінале – що відомо

Зірка померла у французькому містечку Немур у колі своїх дітей, повідомив її агент Лоран Саврі.

– Вона залишає нам спадок вільної та натхненної жінки – як у житті, так і в мистецтві, – прокоментував Саврі.

Причину смерті він не уточнив. Відомо, що Клаудія Кардінале провела свої останні роки саме у Немурі, розташованому на південь від Парижа.

Клаудія Кардінале – біографія

Майбутня кінозірка народилася у Тунісі у квітні 1938 року в родині вихідців із Сицилії. У 16 років здобула титул Найкрасивіша італійка Тунісу, нагородою за який стала поїздка на Венеційський кінофестиваль. Там дівчину помітили продюсери й режисери, хоча сама вона тоді мріяла стати вчителькою.

Початок кар’єри був непростим: у підлітковому віці акторка пережила зґвалтування, після чого народила сина Патріка, кілька років представляючи його як свого брата.

Через акцент, сформований французькою, арабською та сицилійським діалектом, її голос на перших етапах часто дублювали інші актори.

Успіх прийшов у 1963 році, коли Клаудія знялася у стрічках Федеріко Фелліні Вісім з половиною та Лукіно Вісконті Леопард. Вона швидко стала символом післявоєнного європейського кіно, уособлюючи “італійську грацію”.

Акторка також підкорила Голлівуд. Вона знялася в комедії Блейка Едвардса Рожева пантера й у вестерні Серджо Леоне Одного разу на Дикому Заході разом із Чарльзом Бронсоном та Генрі Фондою.

Клаудія Кардінале – особисте життя та пізні роки

У 1970-х Кардінале розійшлася з продюсером Франко Крістальді та розпочала стосунки з режисером Паскуале Сквіт’єрі, від якого мала доньку. Вона продовжувала зніматися майже до останніх днів, зокрема у швейцарському серіалі Bulle у 2020 році.

У 2000 році Клаудія Кардінале стала послом доброї волі ЮНЕСКО за активність у сфері захисту прав жінок, а у 2002-му отримала нагороду за життєві досягнення на Берлінському кінофестивалі.

– Я прожила понад 150 життів: була проституткою, святою, романтичною жінкою – всіма водночас. І це чудово – мати можливість щоразу перевтілюватися, – казала вона про свою творчість.

Кардінале вважається однією з найкрасивіших акторок у світовій історії кіно. За роки кар’єри її фото прикрашали понад 900 обкладинок журналів у 25 країнах. Міністр культури Італії Алессандро Джулі назвав кінозірку “однією з найвидатніших акторок усіх часів”, яка уособлювала італійську витонченість. Читайте також Помер Роберт Редфорд – актор, режисер, лауреат премії Оскар

Джерело : BBC

